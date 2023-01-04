"Путін хотів би ескалації": чому Україні не надають зброю для швидкого закінчення війни

США наголошують, що не припинять військову допомогу і будуть з Україною до кінця війни. Водночас Вашингтон не поспішає надавати все озброєння, яке потрібно Києву.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, надання Україні певних видів озброєння могло б прискорити контрнаступ ЗСУ та звільнення українських територій.

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Як наслідок – така військова допомога прискорила б кінець війни Росії проти України.

Однак, за словами Вігірінського, у США є своє бачення ситуації, що склалася. Як зазначив політолог, передача озброєння, яке потрібно Україні, у розумінні США може призвести до ескалації конфлікту з непередбачуваними наслідками.

"Доки у Росії є можливість завдавати ударів не лише по Україні, але й в інших місцях на планеті, де концентруються інтереси США, і доки Москва ще фінансово спроможна відновлювати свій ВПК, це може бути початком ескалації", – сказав Вігірінський.

У чому полягає мета США у питані допомоги Україні

Він додав, що Вашингтон підтримує цілі України, тобто виступає за деокупацію українських територій та відновлення суверенітету України. Однак США мають інше бачення щодо того, як швидко може закінчитися війна.

Кінцева мета – аби ворог був виснажений настільки, щоб у той момент, коли Україні нададуть необхідне озброєння для його повного "видворення" з території України, він не зміг пручатися. Відповідно, тоді Росія не зможе завдати ще більшої шкоди і втягнути у конфлікт інших суб'єктів,

– сказав політолог.

За його словами, скільки часу піде на виснаження потенціалу Росії, залежить як від тактики, так і стратегії бойових дій.

Андрій Вігірінський пояснив, чому Україні не надають зброю для завершення війни: дивіться відео

Путін хотів би протистояння США з Китаєм

Водночас у Кремлі зацікавлені у тому, щоб ситуація лише загострювалася.

Владімір Путін хотів би ескалації заради того, аби втягнути у війну ширше коло суб'єктів і розширити географію конфлікту,

– сказав Вігірінський.

Він додав, що, зокрема, російський диктатор хотів би, аби почалося протистояння між США та Китаєм у питанні Тайваню або через безпекові зобов'язання стосовно Японії. Це послаблювало б Сполучені Штати Америки, а відповідно, і зменшувало б рівень підтримки України.

Чого остерігаються США

У той час Вашингтон навпаки не хоче, аби війна вийшла за межі України. Як зазначив Вігірінський, події могли б розвиватися за різними сценаріями.

Військовий конфлікт міг би поширитися на східний фланг НАТО, зокрема на Польщу.

Також велику роль відіграє те, наскільки у війну буде втягнута Білорусь і куди вона спрямує свої зусилля. Адже Алєксандр Лукашенко може спрямувати агресію у бік країн НАТО. А у такому випадку Північноатлантичному Альянсу доведеться вступати у війну і відкривати там новий фронт.

Окрім того, може загостритися ситуація у Сирії.

Як пояснив політолог, такий хід подій буде розпорошувати сили США, а саме цього Вашингтон хоче уникнути.

Військова допомога від США: коротко