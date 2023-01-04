"Путин хотел бы эскалации": почему Украине не предоставляют оружие для скорейшего окончания войны

США отмечают, что не прекратят военную помощь и будут с Украиной до конца войны. В то же время Вашингтон не спешит предоставлять все вооружение, которое нужно Киеву.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, предоставление Украине определенных видов вооружения могло бы ускорить контрнаступление ВСУ и освобождение украинских территорий.

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Как следствие – такая военная помощь ускорила бы конец войны России против Украины.

Однако, по словам Вигиринского, у США есть свое видение сложившейся ситуации. Как отметил политолог, передача вооружения, которое нужно Украине, в понимании США может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.

"Пока у России есть возможность наносить удары не только по Украине, но и в других местах на планете, где концентрируются интересы США, и пока Москва еще финансово способна возобновлять свой ВПК, это может быть началом эскалации", – сказал Вигиринский.

В чем состоит цель США в вопросе помощи Украине

Он добавил, что Вашингтон поддерживает цели Украины, то есть выступает за деоккупацию украинских территорий и восстановление суверенитета Украины. Однако США имеют другое видение того, как быстро может закончиться война.

Конечная цель – чтобы враг был истощен настолько, чтобы в тот момент, когда Украине предоставят необходимое вооружение для его полного "выдворения" с территории Украины, он не смог сопротивляться. Соответственно, тогда Россия не сможет нанести еще больший вред и вовлечь в конфликт других субъектов,

– сказал политолог.

По его словам, сколько времени уйдет на истощение потенциала России, зависит как от тактики, так и от стратегии боевых действий.

Андрей Вигиринский объяснил, почему Украине не предоставляют оружие для завершения войны: смотрите видео

Путин хотел бы противостояния между США и Китаем

В то же время в Кремле заинтересованы в том, чтобы ситуация только обострялась.

Владимир Путин хотел бы эскалации ради того, чтобы втянуть в войну более широкий круг субъектов и расширить географию конфликта,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что, в частности, российский диктатор хотел бы, чтобы началось противостояние между США и Китаем в вопросе Тайваня или из-за обязательств по безопасности в отношении Японии. Это ослабляло бы Соединенные Штаты Америки, а соответственно и уменьшало бы уровень поддержки Украины.

Чего опасаются США

В то же время Вашингтон наоборот не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины. Как отметил Вигиринский, события могли бы развиваться по разным сценариям.

Военный конфликт мог бы распространиться на восточный фланг НАТО, в частности, на Польшу.

Также огромную роль играет то, насколько в войну будет втянута Беларусь и куда она направит свои усилия. Александр Лукашенко может направить агрессию в сторону стран НАТО. А в таком случае Североатлантическому Альянсу придется вступать в войну и открывать новый фронт.

Кроме того, может обостриться ситуация в Сирии.

Как объяснил политолог, такой ход событий будет распылять силы США, а именно этого Вашингтон хочет избежать.

Военная помощь от США: коротко