Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, предоставление Украине определенных видов вооружения могло бы ускорить контрнаступление ВСУ и освобождение украинских территорий.

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Как следствие – такая военная помощь ускорила бы конец войны России против Украины.

Однако, по словам Вигиринского, у США есть свое видение сложившейся ситуации. Как отметил политолог, передача вооружения, которое нужно Украине, в понимании США может привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.

"Пока у России есть возможность наносить удары не только по Украине, но и в других местах на планете, где концентрируются интересы США, и пока Москва еще финансово способна возобновлять свой ВПК, это может быть началом эскалации", – сказал Вигиринский.

В чем состоит цель США в вопросе помощи Украине

Он добавил, что Вашингтон поддерживает цели Украины, то есть выступает за деоккупацию украинских территорий и восстановление суверенитета Украины. Однако США имеют другое видение того, как быстро может закончиться война.

Конечная цель – чтобы враг был истощен настолько, чтобы в тот момент, когда Украине предоставят необходимое вооружение для его полного "выдворения" с территории Украины, он не смог сопротивляться. Соответственно, тогда Россия не сможет нанести еще больший вред и вовлечь в конфликт других субъектов,

– сказал политолог.

По его словам, сколько времени уйдет на истощение потенциала России, зависит как от тактики, так и от стратегии боевых действий.

Андрей Вигиринский объяснил, почему Украине не предоставляют оружие для завершения войны: смотрите видео

Путин хотел бы противостояния между США и Китаем

В то же время в Кремле заинтересованы в том, чтобы ситуация только обострялась.

Владимир Путин хотел бы эскалации ради того, чтобы втянуть в войну более широкий круг субъектов и расширить географию конфликта,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что, в частности, российский диктатор хотел бы, чтобы началось противостояние между США и Китаем в вопросе Тайваня или из-за обязательств по безопасности в отношении Японии. Это ослабляло бы Соединенные Штаты Америки, а соответственно и уменьшало бы уровень поддержки Украины.

Чего опасаются США

В то же время Вашингтон наоборот не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины. Как отметил Вигиринский, события могли бы развиваться по разным сценариям.

Военный конфликт мог бы распространиться на восточный фланг НАТО, в частности, на Польшу.

Также огромную роль играет то, насколько в войну будет втянута Беларусь и куда она направит свои усилия. Александр Лукашенко может направить агрессию в сторону стран НАТО. А в таком случае Североатлантическому Альянсу придется вступать в войну и открывать новый фронт.

Кроме того, может обостриться ситуация в Сирии.

Как объяснил политолог, такой ход событий будет распылять силы США, а именно этого Вашингтон хочет избежать.

Военная помощь от США: коротко