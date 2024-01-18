До 2 лютого в США можуть схвалити допомогу Україні, – член Республіканської партії
Питання продовження військової допомоги Україні потрохи просувається. Є сподівання, що вже скоро про все вдасться домовитися.
Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, прокоментувавши зустріч Байдена з керівництвом Конгресу щодо необхідності продовжити підтримку України
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Важливо, що Байден продовжує займатися цією проблемою. Все поступово рухається вперед.
Добре, щоб Байден запросив спікера Палати представників Майка Джонсона; добре, що запросили лідерів меншості та більшості в Сенаті. Байден буде наполягати, щоб там швидше дійшли до рішення, аби нарешті вирішити питання допомоги Україні,
– зауважив Пінкус.
Коли можуть ухвалити рішення про допомогу Україні
Як наголосив Пінкус, тут потрібно звернути увагу на дві дати. Перша – 19 січня, коли будуть розглядати питання щодо продовження державного бюджету. Тоді там можуть ухвалити рішення про продовження допомоги Україні, Ізраїлю тощо.
Є ще одна дата. Якщо не вийде дійти до спільної думки 19 січня, то все може вирішитися 2 лютого.
Є запасна дата. Але це, якщо, не дай Боже, не дійдуть до спільної думки та не встигнуть проголосувати до 19 січня. Друга дата – це 2 лютого. Я думаю, що до цього часу угода буде ухвалена. Є надія на це,
– підкреслив Пінкус.
Військова допомога для України: коротко
- У Білому домі вже була зустріч Байдена із керівництвом Конгресу. Президент США підкреслив, що така бездіяльність ставить під загрозу безпеку Штатів, НАТО та усього вільного світу.
- За даними видання The Wall Street Journal, Байден погодився посилити імміграційну політику та укріпити південний кордон. Це необхідно для того, щоб республіканці перестали блокувати виділення допомоги для України.
- Ще восени минулого року Білий дім пропонував виділити спільний пакет допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню на понад 106 мільярдів доларів. Республіканці ж хочуть жорсткіших заходів на кордоні з Мексикою, тому поки не голосують за цей пакет допомоги. До сьогодні республіканці та демократи не досягли компромісу у цьому питанні, але процес рухається вперед.