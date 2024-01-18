До 2 лютого в США можуть схвалити допомогу Україні, – член Республіканської партії

Питання продовження військової допомоги Україні потрохи просувається. Є сподівання, що вже скоро про все вдасться домовитися.

Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, прокоментувавши зустріч Байдена з керівництвом Конгресу щодо необхідності продовжити підтримку України

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Важливо, що Байден продовжує займатися цією проблемою. Все поступово рухається вперед.

Добре, щоб Байден запросив спікера Палати представників Майка Джонсона; добре, що запросили лідерів меншості та більшості в Сенаті. Байден буде наполягати, щоб там швидше дійшли до рішення, аби нарешті вирішити питання допомоги Україні,

– зауважив Пінкус.

Коли можуть ухвалити рішення про допомогу Україні

Як наголосив Пінкус, тут потрібно звернути увагу на дві дати. Перша – 19 січня, коли будуть розглядати питання щодо продовження державного бюджету. Тоді там можуть ухвалити рішення про продовження допомоги Україні, Ізраїлю тощо.

Є ще одна дата. Якщо не вийде дійти до спільної думки 19 січня, то все може вирішитися 2 лютого.

Є запасна дата. Але це, якщо, не дай Боже, не дійдуть до спільної думки та не встигнуть проголосувати до 19 січня. Друга дата – це 2 лютого. Я думаю, що до цього часу угода буде ухвалена. Є надія на це,

– підкреслив Пінкус.

Військова допомога для України: коротко