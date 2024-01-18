До 2 февраля США могут одобрить помощь Украине, – член Республиканской партии
Вопрос продления военной помощи Украине постепенно продвигается вперед. Есть надежда, что уже скоро обо всем удастся договориться.
Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, прокомментировав встречу Байдена с руководством Конгресса о необходимости продолжить поддержку Украины
Смотрите также Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024 году
Важно, что Байден продолжает заниматься этой проблемой. Все постепенно двигается вперед.
Хорошо, чтобы Байден пригласил спикера Палаты представителей Майка Джонсона; хорошо, что пригласили лидеров меньшинства и большинства в Сенате. Байден будет настаивать, чтобы там быстрее пришли к решению, чтобы наконец решить вопрос помощи Украине,
– заметил Пинкус.
Когда могут принять решение о помощи Украине
Как отметил Пинкус, тут следует обратить внимание на две даты. Первая – 19 января, когда будут рассматривать вопросы продолжения государственного бюджета. Тогда там могут принять решение о продлении помощи Украине, Израилю и т.д.
Есть еще одна дата. Если не получится прийти к общему мнению 19 января, то все может решиться 2 февраля.
Есть запасной дата. Но это, если, не дай Бог, не придут к общему мнению и не успеют проголосовать до 19 января. Вторая дата – это 2 февраля. Я думаю, что до этого времени соглашение будет принято. Есть надежда на это,
– подчеркнул Пинкус.
Военная помощь для Украины: коротко
- В Белом доме уже была встреча Байдена с руководством Конгресса. Президент США подчеркнул, что такое бездействие ставит под угрозу безопасность Штатов, НАТО и всего свободного мира.
- По данным издания The Wall Street Journal, Байден согласился усилить иммиграционную политику и укрепить южную границу. Это необходимо для того, чтобы республиканцы перестали блокировать выделение помощи для Украины.
- Еще осенью прошлого года Белый дом предлагал выделить общий пакет помощи для Украины, Израиля, Тайваня на свыше 106 миллиардов долларов. Республиканцы же хотят более жестких мер на границе с Мексикой, поэтому пока не голосуют за этот пакет помощи. До сегодняшнего дня республиканцы и демократы не достигли компромисса в этом вопросе, но процесс движется вперед.