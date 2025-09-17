ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа вперше схвалила пакети озброєння для України коштом союзників. Президент України підтвердив інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час пресконференції.

Що відомо про зброю за механізмом PURL?

Володимир Зеленський розповів, що у перші пакети військової допомоги США за програмою PURL точно увійдуть ракети до Patriot та HIMARS. Всі деталі майбутньої допомоги президент не розкриває.

Зеленський зауважив, що спеціально для програми PURL партнери виділили більше 2 мільярдів доларів. У жовтні очікуються додаткові кошти. Очікується, що ця сума зросте до 3,5 – 3,6 мільярда.

Український гарант додав, що зараз команди США та України працюють над тим, аби реалізувати зустріч з Дональдом Трампом.

Довідка! Незадовго до цього Reuters повідомив, що заступник міністра оборони США Елбридж Колбі затвердив дві поставки по 500 мільйонів доларів. За словами старшого представника НАТО в Україні Тернера, перші пакети зброї вже надходять.

Зауважимо, метою механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США. Фінансується програма добровільними внесками країн-членів НАТО. Механізм визначає конкретні види озброєння, військової техніки, боєприпасів, обладнання та засобів, необхідних для ведення бойових дій і посилення безпеки.

У серпні до програми PURL ("Перелік пріоритетних потреб України") долучилися сім країн. Фінансування першого пакету на 500 мільйонів взяли на себе Нідерланди.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу заявив, що зараз потрібно працювати над тим, щоб максимально пришвидшити поставки зброї. Аби Україні спочатку отримала допомогу, використала, а вже потім про неї заявляли.

