СМИ сообщили, что администрация Трампа впервые одобрила пакеты вооружения для Украины за счет союзников. Президент Украины подтвердил информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Что известно об оружии по механизму PURL?

Владимир Зеленский рассказал, что в первые пакеты военной помощи США по программе PURL точно войдут ракеты к Patriot и HIMARS. Все детали будущей помощи президент не раскрывает.

Зеленский отметил, что специально для программы PURL партнеры выделили более 2 миллиардов долларов. В октябре ожидаются дополнительные средства. Ожидается, что эта сумма возрастет до 3,5 – 3,6 миллиарда.

Украинский гарант добавил, что сейчас команды США и Украины работают над тем, чтобы реализовать встречу с Дональдом Трампом.

Справка! Незадолго до этого Reuters сообщил, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби утвердил две поставки по 500 миллионов долларов. По словам старшего представителя НАТО в Украине Тернера, первые пакеты оружия уже поступают.

Заметим, целью механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США. Финансируется программа добровольными взносами стран-членов НАТО. Механизм определяет конкретные виды вооружения, военной техники, боеприпасов, оборудования и средств, необходимых для ведения боевых действий и усиления безопасности.

В августе в программу PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") присоединились семь стран. Финансирование первого пакета на 500 миллионов взяли на себя Нидерланды.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что сейчас нужно работать над тем, чтобы максимально ускорить поставки оружия. Чтобы Украина сначала получила помощь, использовала, а уже потом о ней заявляли.

Что еще сказал Зеленский на пресс-конференции?