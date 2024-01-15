Немає конкретної "вундерваффе": яка зброя допомогла б ЗСУ переламати хід війни
Українські сили продовжують стримувати сили росіян на найгарячіших напрямках фронту. Водночас сили опору завдають суттєвих втрат ворогу. Напередодні було збито російський літак А-50, а раніше ГУР повідомило про підрив окупантів разом з технікою в Мелітополі.
Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що виконання подібної роботи дуже важливе, і добре, що є люди, які її виконують. Однак філософія успіху України лежить не у масштабованості партизанської війни.
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Війна – це комплексне явище
На думку військового експерта, перебіг війни може змінити велика кількість якісної зброї, особливо у частині, що стосується авіації.
Дуже добре, що нам задекларували 61 винищувач F-16, однак нам потрібно хоча б 3 – 4 авіаційні бригади (одна авіаційна бригада – 40 машин). А 120 – 160 машин з усім ракетно-бомбовим навантаженням, особливо з далекобійними ракетами, могли б змінити ситуацію,
– наголосив він.
До такої кількості винищувачів F-16 ЗСУ також потрібна така зброя та техніка:
- балістичні ракети MGM-140 ATACMS;
- системи протиповітряної оборони;
- велика кількість ударних дронів-камікадзе;
- щонайбільше засобів радіоелектронної боротьби.
"Насправді немає конкретної "вундерваффе", за допомогою якої можна переламати хід війни. Війна – це комплексне явище. Стратегія успіху залежить від двох речей: від концентрації сил і засобів та від узгодженості родів військ. Цієї якісної зброї потрібно якнайбільше. Але, на жаль, маємо те, що маємо", – зазначив Петро Черник.
Військова допомога Україні від партнерів
- Україна та Велика Британія 12 січня під час візиту Ріші Сунака до Києва підписали безпекову угоду. Прем'єр-міністр Британії також повідомив про збільшення військового фінансування нашої країни до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3 мільярди доларів).
- Також з цієї суми щонайменше 200 мільйонів буде спрямовано на закупівлю та виробництво тисячі розвідувальних, ударних і морських безпілотників для ЗСУ. Це буде найбільше постачання дронів Україні з будь-якої країни.
- Також Велика Британія долучилась до навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Наприкінці 2023 року перша група льотчиків з України пройшла підготовку Королівських ВПС, а далі проходять навчання з керування літаками в Данії.
- Крім того, ще 10 українських пілотів пройшли мовну підготовку, а також практичну базову льотну підготовку, зокрема отримали знання з авіаційної медицини у Великій Британії.