Нет конкретной "вундерваффе": какое оружие помогло бы ВСУ переломить ход войны
Украинские силы продолжают сдерживать натиск россиян на самых горячих направлениях фронта. В то же время силы сопротивления наносят существенные потери врагу. Накануне был сбит российский самолет А-50, а ранее ГУР сообщило о подрыве оккупантов вместе с техникой в Мелитополе.
Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что выполнение подобной работы очень важно, и хорошо, что есть люди, выполняющие ее. Однако философия успеха Украины лежит не в масштабировании партизанской войны.
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Война – это комплексное явление
По мнению военного эксперта, ход войны может изменить большое количество качественного оружия, особенно в части, касающейся авиации.
Отлично, что нам задекларировали 61 истребитель F-16, однако нам нужно хотя бы 3 – 4 авиационные бригады (одна авиационная бригада – 40 машин). А 120 – 160 машин со всей ракетно-бомбовой нагрузкой, особенно с дальнобойными ракетами, могли бы изменить ситуацию,
– подчеркнул он.
К такому количеству истребителей F-16 ВСУ также требуется такое оружие и техника:
- баллистические ракеты MGM-140 ATACMS;
- системы противовоздушной обороны;
- большое количество ударных дронов-камикадзе;
- как можно большее количество средств радиоэлектронной борьбы.
"На самом деле нет конкретной "вундерваффе", с помощью которой можно переломить войну. Война – это комплексное явление. Стратегия успеха зависит от двух вещей: от концентрации сил и средств и от согласованности родов войск. Этого качественного оружия нужно как можно больше. Но, к сожалению, имеем то, что имеем", – отметил Петр Черник.
Военная помощь Украине от партнеров
- Украина и Великобритания 12 января во время визита Риши Сунака в Киев подписали соглашение о безопасности. Премьер-министр Британии также сообщил об увеличении военного финансирования нашей страны до 2,5 млрд фунтов стерлингов (приблизительно 3 млрд долларов).
- Также из этой суммы не менее 200 миллионов будут направлены на закупку и производство тысячи разведывательных, ударных и морских беспилотников для ВСУ. Это будет самая большая поставка дронов Украине из любой страны.
- Также Великобритания присоединилась к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. В конце 2023 года первая группа летчиков из Украины прошла подготовку Королевских ВВС, а после – обучение по управлению самолетами в Дании.
- Кроме того, еще 10 украинских пилотов прошли языковую подготовку, а также практическую базовую летную подготовку, в частности, получили знания по авиационной медицине в Великобритании.