Нет конкретной "вундерваффе": какое оружие помогло бы ВСУ переломить ход войны

Украинские силы продолжают сдерживать натиск россиян на самых горячих направлениях фронта. В то же время силы сопротивления наносят существенные потери врагу. Накануне был сбит российский самолет А-50, а ранее ГУР сообщило о подрыве оккупантов вместе с техникой в Мелитополе.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что выполнение подобной работы очень важно, и хорошо, что есть люди, выполняющие ее. Однако философия успеха Украины лежит не в масштабировании партизанской войны.

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Война – это комплексное явление

По мнению военного эксперта, ход войны может изменить большое количество качественного оружия, особенно в части, касающейся авиации.

Отлично, что нам задекларировали 61 истребитель F-16, однако нам нужно хотя бы 3 – 4 авиационные бригады (одна авиационная бригада – 40 машин). А 120 – 160 машин со всей ракетно-бомбовой нагрузкой, особенно с дальнобойными ракетами, могли бы изменить ситуацию,

– подчеркнул он.

К такому количеству истребителей F-16 ВСУ также требуется такое оружие и техника:

баллистические ракеты MGM-140 ATACMS;

системы противовоздушной обороны;

большое количество ударных дронов-камикадзе;

как можно большее количество средств радиоэлектронной борьбы.

"На самом деле нет конкретной "вундерваффе", с помощью которой можно переломить войну. Война – это комплексное явление. Стратегия успеха зависит от двух вещей: от концентрации сил и средств и от согласованности родов войск. Этого качественного оружия нужно как можно больше. Но, к сожалению, имеем то, что имеем", – отметил Петр Черник.

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