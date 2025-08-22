Міністерство закордонних справ України на тлі запланованих військових навчань на території Білорусі, які проведуть спільно з Росією вже за кілька тижнів, оприлюднило важливо заяву.

Там нагадали про співучасть Мінська у злочинах Москви та порадили не наближатися до українського кордону під час вищезгаданих навчань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Як в МЗС попередили Білорусь?

У відомстві констатували, що з 2022 року Білорусь є співучасницею злочину агресії Росії проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу, і продовжує її підтримувати.

Співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але і для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа щодо припинення війни,

– ідеться у повідомленні.

МЗС закликало партнерів України бути пильними, а посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, протидіяти пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від загрози також.

Там нагадали про досвід та брехливі заяви президентів Росії та Білорусі, і що накопичення російських військ в останній протягом 2021 – 2022 років відбувалися під прикриттям спільних військових навчань країн "Захід-2021".

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України. Наголошуємо, що Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити в мирі", – додали у заяві.

Що відомо про майбутні військові навчання?