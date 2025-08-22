Украина предупредила Беларусь не приближаться к границам перед учениями "Запад-2025"
- Украина предупредила Беларусь не приближаться к границам во время совместных военных учений с Россией "Запад-2025".
- МИД Украины призвал партнеров Киева к повышенной бдительности, усилению санкционного давления на Россию и Беларусь.
Министерство иностранных дел Украины на фоне запланированных военных учений на территории Беларуси, которые проведут совместно с Россией уже через несколько недель, обнародовало важно заявление.
Там напомнили о соучастии Минска в преступлениях Москвы и посоветовали не приближаться к украинской границе во время вышеупомянутых учений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Смотрите также Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка
Как в МИД предупредили Беларусь?
В ведомстве констатировали, что с 2022 года Беларусь является соучастницей преступления агрессии России против Украины. Минск предоставил российским оккупантам территорию Беларуси и ее воздушное пространство для нападения, и продолжает ее поддерживать.
Сотрудничество режимов в Москве и Минске представляет непосредственную угрозу не только для Украины, но и для Польши, государств Балтии и всей Европы, а также препятствует мирным усилиям Президента США Дональда Трампа по прекращению войны,
– говорится в сообщении.
МИД призвал партнеров Украины быть бдительными, а усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, противодействовать пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от угрозы также.
Там напомнили об опыте и лживых заявлениях президентов России и Беларуси, и что накопление российских войск в последней в течение 2021 – 2022 годов происходили под прикрытием совместных военных учений стран "Запад-2021".
"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины. Подчеркиваем, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозы для белорусского народа, с которым мы стремимся жить в мире", – добавили в заявлении.
Что известно о предстоящих военных учениях?
Сообщали, что первые колонны россиян и техники начали прибывать в Беларусь в рамках подготовки к очередным совместным учениям "Запад-2025", в то же время Украина пока не фиксирует никакой непосредственной угрозы.
По информации InformNapalm из агентурных источников, в учениях могут принять участие 252-й мотострелковый полк, 488-й мотострелковый полк, 15-й мотострелковый полк, а также 423-й мотострелковый полк.
Учения также будут предусматривать "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эскадрон-2025", в рамках которых будут отрабатывать различные военные действия, в частности новые тактические способы ведения боев на основе современных конфликтов.