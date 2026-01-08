Нібито "захищала" тата від мобілізації: на Рівненщині ТЦК забризкали балончиком 15-річну дівчину

У Здолбунові Рівненської області представники ТЦК застосували газовий балончик проти 15-річної підлітки. Дівчина намагалася перешкодити врученню повістки своєму батькові.

Про інцидент пишуть місцеві пабліки, подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про випадок?

Інцидент стався під час мобілізаційних заходів і набув розголосу завдяки місцевим Telegram-каналам. У мережі дівчина розповіла про те, що сталося. Так, вона утримувала вхідні двері будинку, аби не впустити військовослужбовців, поки батько сховався у квартирі.

На записі видно, як один із чоловіків у формі відчиняє двері, а інший раптово бризкає спреєм прямо в обличчя неповнолітній.

Працівники ТЦК застосували сльозогінний газ: дивіться відео з мережі

"Один із них розпилив мені балончик просто в лице. Все обличчя горіло нестерпно. Я нічого не бачила в той момент, очі повністю запекло... Спочатку, коли речовина потрапила в рот, я взагалі нормально не дихала деякий час... Руки досі тремтять від пережитого... А вони ще й попередили, що повернуться за нами", – поділилася дівчина.

Як відреагували в ТЦК?

Рівненський обласний ТЦК та СП 7 січня прокоментував ситуацію, призначивши службову перевірку. У відомстві зазначили, що дії всіх учасників події отримають правову оцінку відповідно до законодавства.



Коментар ТЦК щодо інциденту / Скриншот

Зауважимо, що згідно з чинним законодавством України, працівники ТЦК та СП не мають повноважень затримувати громадян чи застосовувати до них заходи фізичного впливу. Їхні функції обмежуються врученням повісток та оповіщенням військовозобов’язаних про необхідність з’явитися до ТЦК для уточнення або оновлення військово-облікових даних.

Подібні ситуації за участю співробітників ТЦК

У грудні 2025 року в Одесі стався інцидент за участю співробітників Пересипського районного ТЦК та СП. Вони силоміць затримали морського піхотинця Романа Покидька – захисника Маріуполя, який нещодавно повернувся з російського полону та проходив реабілітацію. Попри пред'явлені документи, військового заштовхали до службового автомобіля, застосували сльозогінний газ і завдали тілесних ушкоджень.

Нещодавно також працівники ДБР затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківської області за приниження та побиття військовозобов'язаних.