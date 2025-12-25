Треба працювати не з наслідками: підполковник ЗСУ назвав ключові причини СЗЧ
Однією з головних причин самовільного залишення військових позицій є відсутність довіри до командирів. Близько 70% рішень військових залежить від внутрішнього клімату у підрозділі та авторитету керівника.
Про це в коментарі "Київ24" заявив підполковник ЗСУ заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, пише 24 Канал.
Дивіться також "90% тих, кого "бусифікували", впевнені, що це не їхня війна": ветеран розкрив причини СЗЧ
Чому військові приймають рішення йти в СЗЧ?
Підполковник Жорін вважає, що ключовою причиною залишення військової частини є відсутність довіри до командирів.
Те, що люди йдуть в СЗЧ – у цього є причини, і вони абсолютно зрозумілі. Перше, що треба зробити, це подивитися на підрозділи, в яких більше йдуть в СЗЧ, і в яких менше. І просто провести аналіз, чому так відбувається,
– зауважив він.
Крім того, за словами Жоріна, близько 70% рішень солдатів залежить від внутрішнього клімату в підрозділі та авторитету командування. "Нормальний внутрішній клімат з авторитетом командира і з довірою до командира, коли людина знає, що її життя в руках тієї людини, якій можна довіряти...", – продовжив він.
Водночас підполковник наголосив, що за рішення піти в СЗЧ мають нести відповідальність ті, хто покинув позиції, підставивши своїх побратимів. Втім працювати потрібно не з наслідками проблеми, а з головними причинами.
Чи можуть уникнути покарання військові у СЗЧ?
Військові, які самовільно залишили військову частину, можуть бути засуджені на строк до 5 років за статтею кримінального кодексу. Втім цього покарання можна уникнути.
Склад злочину можна припинити, повернувшись назад до служби. Справа починає рухатися до закриття з моменту звернення до військової спеціалізованої прокуратури.
ЗМІ стало відомо про випадок, коли Верховний Суд скасував рішення Апеляційного суду про ув'язнення військового, врахувавши його повернення до служби та обставини справи.