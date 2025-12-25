Надо работать не с последствиями: подполковник ВСУ назвал ключевые причины СЗЧ

Одной из главных причин самовольного оставления военных позиций является отсутствие доверия к командирам. Около 70% решений военных зависит от внутреннего климата в подразделении и авторитета руководителя.

Об этом в комментарии "Киев24" заявил подполковник ВСУ заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, пишет 24 Канал.

Почему военные принимают решение идти в СВЧ?

Подполковник Жорин считает, что ключевой причиной оставления воинской части является отсутствие доверия к командирам.

То, что люди уходят в СВЧ – у этого есть причины, и они абсолютно понятны. Первое, что надо сделать, это посмотреть на подразделения, в которых больше уходят в СВЧ, и в которых меньше. И просто провести анализ, почему так происходит,

– заметил он.

Кроме того, по словам Жорина, около 70% решений солдат зависит от внутреннего климата в подразделении и авторитета командования. "Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять...", – продолжил он.

В то же время подполковник отметил, что за решение уйти в СЗЧ должны нести ответственность те, кто покинул позиции, подставив своих собратьев. Впрочем работать нужно не с последствиями проблемы, а с главными причинами.

Могут ли избежать наказания военные в СЗЧ?