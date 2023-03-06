Військовослужбовці знесли радянські пам'ятники в селах Львівщини: потішні кадри

У неділю, 5 березня, минуло рівно 70 років з дня смерті кремлівського диктатора Йосипа Сталіна. З цієї нагоди військовослужбовці Львівщини декомунізували декілька сіл області.

У Стрілківській громаді на Самбірщині знесли декілька радянських пам'ятників. Зокрема, декомунізацію провели у Борині, Топільниці, Стрілках та в Луках.

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На одному з пам'ятників виявили цікаву деталь

Місцевий житель Василь Курій зауважив, що біля пам'ятника радянському солдату, який перекинули в Стрілках, є цікавий напис.

Його присвятили "погибшим от рук врагов советского народа, в 1946-1949 годах". Тобто меморіальний комплекс споруджували навіть не на честь тих, хто брав участь у Другій світовій війні, а на честь тих, хто протистояв українському руху опору по її завершенню.

Пам'ятник присвятили загиблим під час боротьби з українським опором / Фото Василь Курій

Жителів Львівщини закликають долучитись до декомунізації

Після розголосу цієї ситуації військовослужбовці ЗСУ, які стали ініціаторами знесення радянських пам'яток, записали мотиваційний ролик для жителів Львівщини.

У селах Львівщини знесли радянські пам'ятники / Фото Василь Курій

Забудьте фразу "хлопці повернуться з війни й будуть робити порядки". Давайте ви візьмете себе в руки та поки ми працюємо на фронті, ви добре попрацюйте в тилу,

– сказав військовий.

Він також додав, що Львівщина має показати приклад для всієї України у питаннях декомунізації.

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