Військовослужбовці знесли радянські пам'ятники в селах Львівщини: потішні кадри
Джерело:Василь Курій
У неділю, 5 березня, минуло рівно 70 років з дня смерті кремлівського диктатора Йосипа Сталіна. З цієї нагоди військовослужбовці Львівщини декомунізували декілька сіл області.
У Стрілківській громаді на Самбірщині знесли декілька радянських пам'ятників. Зокрема, декомунізацію провели у Борині, Топільниці, Стрілках та в Луках.
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На одному з пам'ятників виявили цікаву деталь
Місцевий житель Василь Курій зауважив, що біля пам'ятника радянському солдату, який перекинули в Стрілках, є цікавий напис.
Його присвятили "погибшим от рук врагов советского народа, в 1946-1949 годах". Тобто меморіальний комплекс споруджували навіть не на честь тих, хто брав участь у Другій світовій війні, а на честь тих, хто протистояв українському руху опору по її завершенню.
Жителів Львівщини закликають долучитись до декомунізації
Після розголосу цієї ситуації військовослужбовці ЗСУ, які стали ініціаторами знесення радянських пам'яток, записали мотиваційний ролик для жителів Львівщини.
У селах Львівщини знесли радянські пам'ятники / Фото Василь Курій
Забудьте фразу "хлопці повернуться з війни й будуть робити порядки". Давайте ви візьмете себе в руки та поки ми працюємо на фронті, ви добре попрацюйте в тилу,
– сказав військовий.
Він також додав, що Львівщина має показати приклад для всієї України у питаннях декомунізації.
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Декомунізація в Україні: останні новини
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