Военнослужащие снесли советские памятники в селах Львовщины: забавные кадры
Источник:Василий Курий
В воскресенье, 5 марта, исполнилось ровно 70 лет со дня смерти кремлевского диктатора Иосифа Сталина. По этому случаю военнослужащие Львовской области декоммунизировали несколько сел области.
В Стрелковском обществе на Самборщине снесли несколько советских памятников. В частности, декоммунизацию провели в Борине, Топильнице, Стрелках и Луках.
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На одном из памятников обнаружили интересную деталь
Местный житель Василий Курий заметил, что возле памятника советскому солдату, который опрокинули в Стрелках, есть интересная надпись.
Его посвятили "погибшим от рук противникам советского народа, в 1946-1949 годах". То есть мемориальный комплекс воздвигали даже не в честь участвовавших во Второй мировой войне, а в честь тех, кто противостоял украинскому движению сопротивления по ее завершению.
Жителей Львовщины призывают приобщиться к декоммунизации
После огласки этой ситуации военнослужащие ВСУ, ставшие инициаторами сноса советских памятников, записали мотивационный ролик для жителей Львовщины.
В селах Львовщины снесли советские памятники / Фото Василий Курий
Забудьте фразу "ребята вернутся с войны и будут делать порядки". Давайте вы возьмете себя в руки и пока мы работаем на фронте, вы хорошо поработайте в тылу,
– сказал военный.
Он также добавил, что Львовщина должна показать пример всей Украине в вопросах декоммунизации.
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