"У жалюгідному стані": на узбережжі Болгарії знайшли уламки дрона
- На узбережжі Бургасу в Болгарії знайдено пошкоджений військовий безпілотник, ймовірно розвідувального призначення.
- На місці працюють військові та поліція.
На березі моря в Бургасі виявили пошкоджений військовий безпілотник. За попередніми оцінками, цей апарат виконував розвідувальну функцію.
Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал болгарського видання Флагман.
Що відомо про військовий дрон на берегах Болгарії?
Поблизу Солниці в Бургасі хвилі викинули на берег військовий безпілотник. Незвичну знахідку виявив місцевий житель, який помітив апарат під час прогулянки узбережжям близько 9:30 ранку.
Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті викликали екстрені служби, після чого місце події оточили для з'ясування деталей слідства.
На місці працюють військові та поліція, які мають забрати дрон з пляжу.
За попередніми даними, це, ймовірно, розвідувальний апарат. Він сильно пошкоджений, відомо про відсутність у безпілотника задньої частини та одного крила.
Повідомляється, що ці ушкодження можуть свідчити про те, що безпілотник могли збити.
Безпілотники повітряному просторі країн НАТО: останні новини
- 10 вересня під час масованої атаки російські дрони порушили повітряний простір Польщі, можливо, прямуючи до бази НАТО. Відомо також, що 2 безпілотники залетіли до Литви.
- Альянс розцінює це як тестування швидкості реагування, адже уламки дронів не містили вибухівки.
- Повідомлялося, що Польща отримає військову підтримку від Франції, Великої Британії, Чехії, Нідерландів і Швеції.
- На думку експерта центру "Пента" Олександра Леонова, це була збройна провокація Кремля, що перевіряла реакцію міжнародної спільноти. НАТО активувало 4-ту статтю договору, визнаючи загрозу територіальній цілісності Польщі.