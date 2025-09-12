"В плачевном состоянии": на побережье Болгарии нашли обломки дрона
- На побережье Бургаса в Болгарии найден поврежденный военный беспилотник, вероятно разведывательного назначения.
- На месте работают военные и полиция.
На берегу моря в Бургасе обнаружили поврежденный военный беспилотник. По предварительным оценкам, этот аппарат выполнял разведывательную функцию.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал болгарского издания Флагман.
Смотрите также 18-летний поляк вступил в десантные войска в Украине
Что известно о военном дроне на берегах Болгарии?
Вблизи Солницы в Бургасе волны выбросили на берег военный беспилотник. Необычную находку обнаружил местный житель, который заметил аппарат во время прогулки по побережью около 9:30 утра.
Мужчина сразу обратился к спасателям. Те вызвали экстренные службы, после чего место происшествия оцепили для выяснения деталей следствия.
На месте работают военные и полиция, которые должны забрать дрон с пляжа.
По предварительным данным, это, вероятно, разведывательный аппарат. Он сильно поврежден, известно об отсутствии у беспилотника задней части и одного крыла.
Сообщается, что эти повреждения могут свидетельствовать о том, что беспилотник могли сбить.
Беспилотники в воздушном пространстве стран НАТО: последние новости
- 10 сентября во время массированной атаки российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, возможно, направляясь к базе НАТО. Известно также, что 2 беспилотника залетели в Литву.
- Альянс расценивает это как тестирование скорости реагирования, ведь обломки дронов не содержали взрывчатки.
- Сообщалось, что Польша получит военную поддержку от Франции, Великобритании, Чехии, Нидерландов и Швеции.
- По мнению эксперта центра "Пента" Александра Леонова, это была вооруженная провокация Кремля, проверявшая реакцию международного сообщества. НАТО активировало 4-ю статью договора, признавая угрозу территориальной целостности Польши.