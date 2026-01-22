Кого автоматично будуть ставити на військовий облік у 2026 році: відповідь юристів
- У 2026 році в Україні автоматично на військовий облік ставитимуться чоловіки, які не стали на облік у 17 років, а також ті, що перебувають за кордоном під час обміну паспортних документів.
- З 2025 року чоловіків від 25 до 60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносять до реєстру через обмін даними між державними реєстрами.
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож громадяни чоловічої статі повинні дотримуватися правил військового обліку. У 2026 році змінилися процедури взяття на облік.
Механізм напрацьовують з 2025 року. Адвокатка Лідія Карплюк у коментарі "РБК-Україна" пояснила, які зміни відбулися.
Що змінилося у 2026 році?
За словами Карплюк, автоматично на військовий облік ставитимуться відразу кілька категорій військовозобов'язаних. Зокрема, це стосується:
- Чоловіки, які не стали на облік у 17 років, з моменту досягнення 18-річчя.
- Чоловіки віком 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, під час отримання або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби – без необхідності відвідувати ТЦК чи проходити ВЛК.
Зверніть увагу! Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, беруться на облік із внесенням даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це можна зробити через електронну ідентифікацію в кабінеті призовника або особисто звернувшись до районного ТЦК із необхідними документами.
У 2025 році Кабмін уточнив правила – чоловіка, який не став на облік у 17 років, пізніше можна взяти на облік лише після особистого звернення до ТЦК. Водночас чоловіків від 25 до 60 років, які не перебувають на обліку, ставлять на нього автоматично через обмін даними між державними реєстрами.
Якщо при обміні відомостей виявлять чоловіків віком 25 – 60 років, які не перебувають на обліку, їх автоматично внесуть до реєстру,
– підсумувала адвокатка.
Як змінилося оформлення відстрочок та бронювання у 2026 році?
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543. Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+, що підтверджує статус без особистого звернення до ТЦК.
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата для бронювання працівників критично важливих підприємств має бути не нижчою за 21 617,5 гривні. Процедура бронювання працівників здійснюється онлайн через портал Дія, з обробкою заявок за 24 години.
У Верховній Раді розглянули поправку до законопроєкту №13574. Парламент не підтримав скасування відстрочки від мобілізації для студентів старших 25 років, за що проголосували лише 137 депутатів.