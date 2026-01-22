Кого автоматически будут ставить на воинский учет в 2026 году: ответ юристов

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому граждане мужского пола должны соблюдать правила воинского учета. В 2026 году изменились процедуры постановки на учет.

Механизм нарабатывают с 2025 года. Адвокат Лидия Карплюк в комментарии "РБК-Украина" объяснила, какие изменения произошли.

Что изменилось в 2026 году?

По словам Карплюк, автоматически на воинский учет будут ставиться сразу несколько категорий военнообязанных. В частности, это касается:

Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, с момента достижения 18-летия.

Мужчины в возрасте 18 – 60 лет, которые находятся за границей, при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы – без необходимости посещать ТЦК или проходить ВВК.

Обратите внимание! Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане мужского пола, которым исполняется 17 лет, берутся на учет с внесением данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это можно сделать через электронную идентификацию в кабинете призывника или лично обратившись в районный ТЦК с необходимыми документами.

В 2025 году Кабмин уточнил правила – мужчины, который не стал на учет в 17 лет, позже можно взять на учет только после личного обращения в ТЦК. В то же время мужчин от 25 до 60 лет, которые не состоят на учете, ставят на него автоматически через обмен данными между государственными реестрами.

Если при обмене сведений обнаружат мужчин в возрасте 25 – 60 лет, которые не состоят на учете, их автоматически внесут в реестр,

– подытожила адвокат.

Как изменилось оформление отсрочек и бронирования в 2026 году?