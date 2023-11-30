"Такого не було десятиліття": війна в Україні зміцнила оборонно-промислову базу США

Той факт, що США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бачили потребу у підтримці Збройних сил, активізував базу оборонну промисловість країни до рівнів, яких не фіксували в країні десятиліття.

Про це заявили у Міністерстві оборони США. Зазначають, що галузеві партнери активізувалися, щоб задовольнити цю мобілізацію, виробляючи обладнання та надаючи можливості, необхідні для підтримки зобов'язань США.

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Зокрема, міністерство оборони США виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам розширити й модернізувати виробничі лінії, а також на створення абсолютно нових.

Тепер підрядники виготовляють 155-мм артилерійські снаряди, керовані реактивні системи залпового вогню, ракети Stinger і Javelin.

Також міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на створення нового обладнання і заміни того, що було надіслано за кордон, а також виготовлення нових засобів для відправки в Україну.

Загалом оборонне відомство країни замовило обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів в постачальників у 37 штатах.

З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні,

– ідеться у повідомленні.

Уточнюють, що допомогу надавали або через президентські повноваження щодо скорочення, коли обладнання вилучається зі складу військових і відправляється за кордон, або через Ініціативу сприяння безпеці України, де уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення нового обладнання в Україну, коли воно буде готове.

А коли засоби вилучаються з наявного у США інвентарю,військових підрозділів США. Таким чином станом на середину листопада відомство виділило майже 17 мільярдів доларів на закупівлю заміни обладнання, яке було відправлено в Україну зі складів США.

Реакція нашої промислової бази США на задоволення оборонних потреб України була справді історичною. Це загальнонаціональне зусилля, яке охоплює весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері можливостей. Хоча, безсумнівно, у нас ще попереду багато роботи, щоб повністю відновити сучасну екосистему оборонної промисловості,

– наголосив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям ЛаПлант.

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