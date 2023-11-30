"Такого не было десятилетия": война в Украине укрепила боронопромышленную базу США

Тот факт, что США с начала полномасштабного вторжения России в Украину видели потребность в поддержке Вооруженных сил, активизировал базу оборонной промышленности страны до уровней, не фиксированных в стране десятилетиями.

Об этом заявили в Министерстве обороны США. Отмечают, что отраслевые партнеры активизировались, чтобы удовлетворить эту мобилизацию, производя оборудование и предоставляя возможности, необходимые для поддержания обязательств США.

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В частности, министерство обороны США выделило около 3,3 миллиарда долларов в 18 штатах, чтобы помочь оборонным подрядчикам расширить и модернизировать производственные линии, а также создать совершенно новые.

Теперь подрядчики производят 155-мм артиллерийские снаряды, управляемые реактивные системы залпового огня, ракеты Stinger и Javelin.

Также министерство обороны США выделило более 10 миллиардов долларов на создание нового оборудования и замены отправления за границу, а также изготовление новых средств для отправки в Украину.

В целом оборонное ведомство страны заказало оборудование на сумму более 27 миллиардов долларов у поставщиков в 37 штатах.

С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года США выделили около 44 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

Уточняют, что помощь оказывали либо через президентские полномочия по сокращению, когда оборудование изымается из состава военных и отправляется за границу, либо через Инициативу содействия безопасности Украины, где правительство заключает прямые контракты с промышленностью на отправку нового оборудования в Украину, когда оно будет готово.

А когда средства изымаются из имеющегося в США инвентаря,военных подразделений США Таким образом, по состоянию на середину ноября ведомство выделило почти 17 миллиардов долларов на закупку замены оборудования, которое было отправлено в Украину со складов США.

Реакция нашей промышленной базы США на удовлетворение оборонных потребностей Украины была действительно исторической. Это общенациональное усилие, охватывающее весь спектр наших цепей поставок почти в каждой сфере возможностей. Хотя, несомненно, у нас еще предстоит много работы, чтобы полностью восстановить современную экосистему оборонной промышленности,

– подчеркнул заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям ЛаПлант.

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