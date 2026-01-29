Звільненого з полону військового не випускали за кордон: як це пояснюють в Міноборони

Колишній військовополонений Євген Шибалов заявив, що співробітники ДПСУ не дозволяли йому перетнути кордон. Він додав, що мав усі необхідні документи та право на відстрочку від мобілізації.

Міністерство оборони пояснило, що військовий мав заздалегідь оформити відстрочку щоб перетнути український кордон.

Дивіться також На кордоні з Польщею – технічний збій у роботі бази даних: яка ситуація зараз

Чому ДПСУ не пускали військового за кордон?

Про ситуацію Євген Шибалов розповів у своєму пості на фейсбук. Як зазначив колишній в’язень Кремля, на КПП "Рава-Руська" його не пропустили через кордон, коли він прямував на конференцію з проблем України до США.

Я мав їхати до Гарварду на конференцію. Був щиро впевнений, що всі пережиті випробування відкривають мені кордон. Проте ні. Мене єдиного за кордон не випустили,

– написав військовий.

Міністерство оборони України пояснило ситуацію тим, що Шибалов не оформив відстрочку від мобілізації. Вони додали, що для перетину кордону потрібно не тільки законне право, а й належно оформлені документи, зокрема військово-облікові.

Пізніше Євгеній Шибалов повідомив, що все-таки перетнув кордон та вже їде на конференцію. За його словами, прикордонники на пункті пропуску "Рава-Руська" перепрошували та висловлювали співчуття, пояснивши, що розуміють ситуацію, однак не мали повноважень ухвалювати таке рішення самостійно.

Як українські військові можуть перетинати кордон?