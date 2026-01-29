Міністерство оборони пояснило, що військовий мав заздалегідь оформити відстрочку щоб перетнути український кордон.

Дивіться також На кордоні з Польщею – технічний збій у роботі бази даних: яка ситуація зараз

Чому ДПСУ не пускали військового за кордон?

Про ситуацію Євген Шибалов розповів у своєму пості на фейсбук. Як зазначив колишній в’язень Кремля, на КПП "Рава-Руська" його не пропустили через кордон, коли він прямував на конференцію з проблем України до США.

Я мав їхати до Гарварду на конференцію. Був щиро впевнений, що всі пережиті випробування відкривають мені кордон. Проте ні. Мене єдиного за кордон не випустили,
– написав військовий.

Міністерство оборони України пояснило ситуацію тим, що Шибалов не оформив відстрочку від мобілізації. Вони додали, що для перетину кордону потрібно не тільки законне право, а й належно оформлені документи, зокрема військово-облікові.

Пізніше Євгеній Шибалов повідомив, що все-таки перетнув кордон та вже їде на конференцію. За його словами, прикордонники на пункті пропуску "Рава-Руська" перепрошували та висловлювали співчуття, пояснивши, що розуміють ситуацію, однак не мали повноважень ухвалювати таке рішення самостійно.

Як українські військові можуть перетинати кордон?

  • Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон для відпочинку, навчання, лікування або зустрічі з рідними. Для виїзду необхідно мати закордонний паспорт, військовий квиток, витяг з наказу про відпустку та відпускний квиток.

  • Юристка Діана Тернова наголосила, що військові мають право на поїздку за кордон у ході власної планової відпустки. Також їм дозволено покидати Україну для лікування поранень.