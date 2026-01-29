Міністерство оборони пояснило, що військовий мав заздалегідь оформити відстрочку щоб перетнути український кордон.
Чому ДПСУ не пускали військового за кордон?
Про ситуацію Євген Шибалов розповів у своєму пості на фейсбук. Як зазначив колишній в’язень Кремля, на КПП "Рава-Руська" його не пропустили через кордон, коли він прямував на конференцію з проблем України до США.
Я мав їхати до Гарварду на конференцію. Був щиро впевнений, що всі пережиті випробування відкривають мені кордон. Проте ні. Мене єдиного за кордон не випустили,
– написав військовий.
Міністерство оборони України пояснило ситуацію тим, що Шибалов не оформив відстрочку від мобілізації. Вони додали, що для перетину кордону потрібно не тільки законне право, а й належно оформлені документи, зокрема військово-облікові.
Пізніше Євгеній Шибалов повідомив, що все-таки перетнув кордон та вже їде на конференцію. За його словами, прикордонники на пункті пропуску "Рава-Руська" перепрошували та висловлювали співчуття, пояснивши, що розуміють ситуацію, однак не мали повноважень ухвалювати таке рішення самостійно.
Як українські військові можуть перетинати кордон?
Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон для відпочинку, навчання, лікування або зустрічі з рідними. Для виїзду необхідно мати закордонний паспорт, військовий квиток, витяг з наказу про відпустку та відпускний квиток.
Юристка Діана Тернова наголосила, що військові мають право на поїздку за кордон у ході власної планової відпустки. Також їм дозволено покидати Україну для лікування поранень.