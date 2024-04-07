Юристка Діана Тернова наголосила, що військовослужбовці можуть потрапити за кордон за двома підставами.

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Які умови для виїзду

Так, військові мають право на поїздку за кордон у ході власної планової відпустки. Також їм дозволено покидати Україну для лікування поранень.

Нагадаємо, що 2 лютого Кабмін ухвалив постанову, якою встановив максимальний термін перебування у відпустці для лікування. Він становить 12 місяців поспіль.

Основна відпустка військовослужбовця не може тривати більше 30 днів на рік. Слід врахувати, що її не можна брати усю відразу. Вона надається частинами по 15 днів. Також військові мають право на відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Вони не можуть перевищувати 10 днів.

Які документи потрібні

За словами юриста, військовий повинен зібрати певні документи відповідно до мети, з якою він хоче виїхати за межі України: у відпустку або на лікування.

Спершу захиснику потрібно написати рапорт, в якому обов'язково вказати місце проведення відпустки, адресу та тривалість перебування.

Якщо, наприклад, військовий вирушає у відпустку до родичів, то вони повинні законно перебувати за кордоном, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання.

Після подачі рапорту командир ухвалює рішення щодо надання чи не надання дозволу на відпустку та виїзд за кордон. Далі він видає відпускний квиток та наказ.

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