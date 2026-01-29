Освобожденного из плена военного не выпускали за границу: как это объясняют в Минобороны
- Бывший военнопленный Евгений Шибалов не смог пересечь границу из-за отсутствия оформленной отсрочки от мобилизации.
- Позже Шибалов сообщил, что все-таки пересек границу, и пограничники на КПП "Рава-Русская" выразили соболезнования и извинились за ситуацию.
Бывший военнопленный Евгений Шибалов заявил, что сотрудники ГПСУ не позволяли ему пересечь границу. Он добавил, что имел все необходимые документы и право на отсрочку от мобилизации.
Министерство обороны объяснило, что военный должен был заранее оформить отсрочку чтобы пересечь украинскую границу.
Почему ГПСУ не пускали военного за границу?
О ситуации Евгений Шибалов рассказал в своем посте на фейсбук. Как отметил бывший узник Кремля, на КПП "Рава-Русская" его не пропустили через границу, когда он направлялся на конференцию по проблемам Украины в США.
Я должен был ехать в Гарвард на конференцию. Был искренне уверен, что все пережитые испытания открывают мне границу. Однако нет. Меня единственного за границу не выпустили,
– написал военный.
Министерство обороны Украины объяснило ситуацию тем, что Шибалов не оформил отсрочку от мобилизации. Они добавили, что для пересечения границы нужно не только законное право, но и должным образом оформленные документы, в частности военно-учетные.
Позже Евгений Шибалов сообщил, что все-таки пересек границу и уже едет на конференцию. По его словам, пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" извинялись и выражали соболезнования, объяснив, что понимают ситуацию, однако не имели полномочий принимать такое решение самостоятельно.
Как украинские военные могут пересекать границу?
Военнослужащие могут выезжать за границу для отдыха, обучения, лечения или встречи с родными. Для выезда необходимо иметь загранпаспорт, военный билет, выписку из приказа об отпуске и отпускной билет.
Юрист Диана Терновая отметила, что военные имеют право на поездку за границу в ходе собственного планового отпуска. Также им разрешено покидать Украину для лечения ранений.