Освобожденного из плена военного не выпускали за границу: как это объясняют в Минобороны

Бывший военнопленный Евгений Шибалов заявил, что сотрудники ГПСУ не позволяли ему пересечь границу. Он добавил, что имел все необходимые документы и право на отсрочку от мобилизации.

Министерство обороны объяснило, что военный должен был заранее оформить отсрочку чтобы пересечь украинскую границу.

Смотрите также На границе с Польшей – технический сбой в работе базы данных: какая ситуация сейчас

Почему ГПСУ не пускали военного за границу?

О ситуации Евгений Шибалов рассказал в своем посте на фейсбук. Как отметил бывший узник Кремля, на КПП "Рава-Русская" его не пропустили через границу, когда он направлялся на конференцию по проблемам Украины в США.

Я должен был ехать в Гарвард на конференцию. Был искренне уверен, что все пережитые испытания открывают мне границу. Однако нет. Меня единственного за границу не выпустили,

– написал военный.

Министерство обороны Украины объяснило ситуацию тем, что Шибалов не оформил отсрочку от мобилизации. Они добавили, что для пересечения границы нужно не только законное право, но и должным образом оформленные документы, в частности военно-учетные.

Позже Евгений Шибалов сообщил, что все-таки пересек границу и уже едет на конференцию. По его словам, пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" извинялись и выражали соболезнования, объяснив, что понимают ситуацию, однако не имели полномочий принимать такое решение самостоятельно.

Как украинские военные могут пересекать границу?