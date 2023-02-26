Лукашенко знайшов нового господаря, – Жданов про візит Лукашенко до Китаю

Алєксандр Лукашенко планує відвідати Пекін з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном. Це дуже показовий візит.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, Владімір Путін не може вмовити Сі Цзіньпіна навіть на телефону розмову. Йому відмовляють, посилаючись на зайнятість очільника Китаю.

Дивіться також Лукашенко зібрався до Китаю з візитом на три дні "вибудовувати відносини"

Плювок в бік Путіна

Він зазначив, що коли Ван Ї, глава китайської дипломатії, перебував з візитом у Москві, зокрема обговорювалось те, що наприкінці квітня Китай готовий відновити переговори про можливий візит Сі Цзіньпіна до Росії.

І раптом Лукашенко з валізою в руках стоїть біля трапу літака і летить у Китай,

– звернув увагу військовий експерт.

Жданов зазначив, що офіційна мета візиту очільника Білорусі в Китай, це "обговорення подальшої співпраці, поглиблення двосторонніх стосунків в торговельно-економічний, інвестиційній, гуманітарній і політичній сфері".

Окрім того, Білорусь претендує на місце в організації ШОС (Шанхайська організація співпраці), а голова МЗС Білорусі заявив, що членство в організації є пріоритетом на 2023 рік,

– повідомив він.

На думку співрозмовника, це свідчить про те, що Лукашенко знайшов собі нового господаря. І це плювок в бік Владіміра Путіна. Білоруський диктатор демонструє, що він має можливість змінити собі господаря і піти зі сфери впливу Росії.

Для чого Лукашенко вирушає до Пекіну: дивіться відео

Білорусі доведеться дистанціюватися від Росії

Він відзначив, що Китай з задоволенням візьме Білорусь під свій вплив. Це невелика країна і багато інвестувати в неї не буде потрібно. Вона розташована майже в центрі Європи. Для Китаю це мрія створити такий плацдарм для входження у європейський ринок.

Єдиний недолік у тому, що Білорусь не має виходу до моря,

– зауважив Жданов.

Експерт згадав, ще за часів Януковича Китай пропонував Україні стати його плацдармом для експансії на європейські ринки. Пекін тоді обіцяв інвестувати в Україну 7 чи 8 мільярдів доларів і збудувати в Криму найглибоководніший порт в Чорному морі, щоб туди могли заходити човни будь-якої тоннажності.

Оскільки у Білорусі немає власного моря, то в разі співпраці з Китаєм, їй доведеться домовлятися з країнами Балтії чи з Україною. Польща навряд чи піде на такі контакти,

– вважає він.

Але, за словами Олега Жданова, Білорусі потрібно дистанціюватися від Росії і подружитися з Пекіном. І це реальний виклик для Путіна, тому що такої зухвалості від Лукашенко напевно ніхто не очікував.

Візит Александра Лукашенко до Пекіну: думки аналітиків