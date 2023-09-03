"Путін все здасть Китаю": чого коштуватиме диктатору підтримка Пекіна

Владімір Путін поїде в першу закордонну поїздку після видачі ордера на його арешт. Саме на форумі "Один пояс – один шлях" кремлівський диктатор може остаточно закріпити свій статус васала Китаю.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, поїздка Путіна до Пекіну засвідчує те, що Росія втрачає статус одного з найбільших гравців світової політики.

Дивіться також Путін сам руйнує Росію: як Китай готується відхопити собі частину її території

Росія у пастці, але Путін терпітиме

Після отримання підозри у воєнному злочині проти українських дітей, Путін різко став "невиїзним" політиком через загрозу арешту. Китай – це одна з країн, якій не вигідно затримувати Путіна, але натомість він починає “віджимати” російські території.

"Один пояс, один шлях" – це глобальний проєкт Китаю, яким він утверджує свій статус топкраїни. Росія ж стане прислугою Пекіна на цьому саміті, який зафіксує випадання Москви з 10 найвпливовіших країн світу.

"Не виключено, що на цьому саміті Путін погодиться передати Китаю Великий Уссурійський острів. Диктатор здасть усе, бо не має іншого вибору, аніж терпіти: розв’язавши війну проти України, він програв Росію", – переконаний Давидюк.

Натомість Китай може постачати Росії зброю через Північну Корею. Але платою за це будуть території та майбутнє Росії.

Микола Давидюк про стратегічний програш Путіна: дивіться відео

Що відомо про відносини Росії та Китаю