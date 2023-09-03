"Путін все здасть Китаю": чого коштуватиме диктатору підтримка Пекіна
Владімір Путін поїде в першу закордонну поїздку після видачі ордера на його арешт. Саме на форумі "Один пояс – один шлях" кремлівський диктатор може остаточно закріпити свій статус васала Китаю.
Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, поїздка Путіна до Пекіну засвідчує те, що Росія втрачає статус одного з найбільших гравців світової політики.
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Росія у пастці, але Путін терпітиме
Після отримання підозри у воєнному злочині проти українських дітей, Путін різко став "невиїзним" політиком через загрозу арешту. Китай – це одна з країн, якій не вигідно затримувати Путіна, але натомість він починає “віджимати” російські території.
"Один пояс, один шлях" – це глобальний проєкт Китаю, яким він утверджує свій статус топкраїни. Росія ж стане прислугою Пекіна на цьому саміті, який зафіксує випадання Москви з 10 найвпливовіших країн світу.
"Не виключено, що на цьому саміті Путін погодиться передати Китаю Великий Уссурійський острів. Диктатор здасть усе, бо не має іншого вибору, аніж терпіти: розв’язавши війну проти України, він програв Росію", – переконаний Давидюк.
Натомість Китай може постачати Росії зброю через Північну Корею. Але платою за це будуть території та майбутнє Росії.
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Що відомо про відносини Росії та Китаю
- Протягом останніх 10 років Китай, користуючись зростанням своєї економіки, прагне кинути виклик західноцентричному світу. Для цього він роздає кредити країнам, що розвиваються, в обмін на їхню лояльність до Пекіна та ресурси, які вони мають.
- В такий спосіб саме Китай поступово стає тією країною, яка перебирає на себе роль головного противника США, яка у 20 столітті належала Росії. Кремль не може нічого протиставити Пекіну, адже й до війни був всього лиш "великою бензоколонкою світу".
- Єдиним, на чому трималася російська могутність у світі, була її армія та ядерна зброя. Через поразки в Україні та чималі втрати техніки міф про могутність Кремля розвіявся, а західні санкції поступово "добивають" його економіку.
- Однак, як зазначають оглядачі, Китаю не вигідна повна перемога України над агресором, хоча він і допускає її можливість. Там бачать Росію як країну, що може долучитися до антизахідного блоку. І, враховуючи те, що Москва переорієнтовує свою торгівлю з Європи на Азію, це припущення не виглядає безпідставним.
- Водночас інтерес Китаю полягає і в тому, що в майбутньому він може зважитись на агресію проти Тайваню, який вважається підконтрольною Пекіну територією, але де-факто є окремою від нього державою. І поки триває російсько-українська війна, країни Заходу змушені зосереджувати свою увагу на ній, а не на Китаї.
- Водночас Пекін надає Росії значну підтримку, зокрема – поставляє їй мікросхеми для виготовлення зброї. Показово наприклад те, що в реєстрі спонсорів російської агресії найбільша кількість компаній походить саме з Китаю, серед яких і відомий маркетплейс AliExpress.