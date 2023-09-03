"Путин все сдаст Китаю": чего будет стоить диктатору поддержка Пекина

Владимир Путин отправится в первую заграничную поездку после выдачи ордера на его арест. Именно на форуме "Один пояс, один путь" кремлевский диктатор может окончательно закрепить свой статус вассала Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, поездка Путина в Пекин свидетельствует о том, что Россия теряет статус одного из крупнейших игроков мировой политики.

Смотрите также Путин сам разрушает Россию: как Китай готовится отхватить себе часть ее территории

Россия в ловушке, но Путин будет терпеть

После получения подозрения в военном преступлении против украинских детей Путин резко стал "невыездным" политиком из-за угрозы ареста. Китай – это одна из стран, которой не выгодно задерживать Путина, ведь он начинает "отжимать" российские территории.

"Один пояс, один путь" – это глобальный проект Китая, которым он утверждает свой статус топ-страны. Россия станет прислугой Пекина на этом саммите, который зафиксирует выпадение Москвы из 10 самых влиятельных стран мира.

"Не исключено, что на этом саммите Путин согласится передать Китаю Большой Уссурийский остров. Диктатор сдаст все, потому что у него нет другого выбора: развязав в войну против Украины, он проиграл Россию", – убежден Давидюк.

Взамен Китай может поставлять России оружие через Северную Корею. Но платой за это будут территории и будущее России.

Николай Давидюк о стратегическом проигрыше Путина: смотрите видео

Что известно об отношениях России и Китая