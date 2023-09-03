"Путин все сдаст Китаю": чего будет стоить диктатору поддержка Пекина
Владимир Путин отправится в первую заграничную поездку после выдачи ордера на его арест. Именно на форуме "Один пояс, один путь" кремлевский диктатор может окончательно закрепить свой статус вассала Китая.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, поездка Путина в Пекин свидетельствует о том, что Россия теряет статус одного из крупнейших игроков мировой политики.
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Россия в ловушке, но Путин будет терпеть
После получения подозрения в военном преступлении против украинских детей Путин резко стал "невыездным" политиком из-за угрозы ареста. Китай – это одна из стран, которой не выгодно задерживать Путина, ведь он начинает "отжимать" российские территории.
"Один пояс, один путь" – это глобальный проект Китая, которым он утверждает свой статус топ-страны. Россия станет прислугой Пекина на этом саммите, который зафиксирует выпадение Москвы из 10 самых влиятельных стран мира.
"Не исключено, что на этом саммите Путин согласится передать Китаю Большой Уссурийский остров. Диктатор сдаст все, потому что у него нет другого выбора: развязав в войну против Украины, он проиграл Россию", – убежден Давидюк.
Взамен Китай может поставлять России оружие через Северную Корею. Но платой за это будут территории и будущее России.
Николай Давидюк о стратегическом проигрыше Путина: смотрите видео
Что известно об отношениях России и Китая
- В последние 10 лет Китай, пользуясь ростом своей экономики, стремится бросить вызов западноцентрическому миру. Для этого он раздает кредиты развивающимся странам в обмен на их лояльность к Пекину и ресурсы, которые они имеют.
- Таким образом, именно Китай постепенно становится той страной, которая берет на себя роль главного противника США, которая в 20 веке принадлежала России. Кремль не может ничего противопоставить Пекину, ведь и до войны был всего лишь "большой бензоколонкой мира".
- Единственным, на чем держалось российское могущество в мире, было его армия и ядерное оружие. Из-за поражений в Украине и немалых потерь техники миф о могуществе Кремля развеялся, а западные санкции постепенно "добивают" его экономику.
- Однако, как отмечают обозреватели, Китаю не выгодна полная победа Украины над агрессором, хотя он и допускает ее возможность. Там видят Россию как страну, которая может присоединиться к антизападному блоку. И, учитывая, что Москва переориентирует свою торговлю с Европы на Азию, это предположение не выглядит безосновательным.
- В то же время, интерес Китая заключается и в том, что в будущем он может решиться на агрессию против Тайваня, который считается подконтрольной Пекину территорией, но де-факто является отдельным от него государством. И пока идет российско-украинская война, страны Запада вынуждены сосредотачивать свое внимание на ней, а не на Китае.
- В то же время Пекин оказывает России значительную поддержку, в частности – поставляет ему микросхемы для изготовления оружия. Примечательно например то, что в реестре спонсоров российской агрессии наибольшее количество компаний происходит именно из Китая, среди которых и известный маркетплейс AliExpress.