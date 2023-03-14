Навряд чи буде погрожувати Путіну, – журналіст про мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Візит Сі Цзіньпіна до Росії викликає багато питань і припущень серед аналітиків. За одною з версій – він намагається дошкулити США і показати, що має пул наближених країн, серед яких є Росія. За іншою – щоб змусити Владіміра Путіна ухвалити якесь неприємне для нього рішення.

Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков припустив, що Сі Цзіньпін буде говорити з Путіним про "мирний план", який глава КНР презентував. Про це він розповів 24 Каналу.

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Сі Цзіньпін хоче показати, що він за мир

Він нагадав, що після візиту до Росії Сі Цзіньпін поговорить з Володимиром Зеленським – телефоном чи під час онлайн-зустрічі. А потім полетить до Європи, але з ким там зустрінеться, поки що невідомо.

Скоріш за все Сі хоче показати, що він за мир і що він буде розв'язувати глобальні питання,

– наголосив журналіст.

На його думку, навряд очільник Китаю буде погрожувати Путіну чи змушувати його йти на якісь перемовини або поступки. Адже це не дуже йому вигідно.

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Схоже на велику фікцію

"Підступ у тому, що він летить нібито просувати свій "мирний план". Але чи справді він буде за нього боліти, чи це просто привід, щоб зустрітися з Путіним, або показати, що я молодець, мовляв, зробив все, що зміг", – вважає Бурлаков.

Він звернув увагу на те, що в Москві поки що не підтверджують дату візиту Сі Цзіньпіна.

Тому це схоже на велику фікцію, але в чому вона полягає, не можу здогадатись. Або насправді візиту не буде, але вони якимось чином зустрінуться. Або спроба показати щось одне, а насправді вирішити щось інше,

– припустив співрозмовник.

За словами Олексія Бурлакова, Сі Цзіньпіна тільки но переобрали главою КНР, і він має показати, що він ще на щось здатний.

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