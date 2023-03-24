США миттєво об'єднались проти Путіна та Китаю: на це було 2 причини

Однією з найбільш обговорюваних тем цього тижня стала зустріч Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна. Не оминули красномовною реакцією й Сполучені Штати Америки.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог і публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, США відреагували на зустріч президентів Росії та Китаю доволі позитивно для України.

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Реакція на візит Сі Цзіньпіна

Реакція Сполучених Штатів Америки на візит Сі Цзіньпіна до Москви виявилась драматичною, неочікуваною і дуже позитивною для України, переконаний Андрій Піонтковський. У США трактують зустріч двох лідерів як повне підкорення Росії Китаю на хвилі його успіху на Близькому Сході.

Вони хочуть сформувати імперію зла на чолі із Китаєм та його головними пристібними – Росією, Іраном та Корейською Народною Демократичною Республікою на жорсткій антизахідній основі,

– зазначив політолог.

І в китайських, і в російських медіа, аналізуючи зустріч Владіміра Путіна і Сі, взагалі не звертали увагу на "мирний план" Китаю. Головними тріумфальними мотивами всіх провладних блогерів був їхній "удар по Заходу", антизахідна політика у відповідь на "століття приниження".

Раніше така антиамериканська пропаганда була притаманна не для всієї китайської еліти, а лише для фракції Сі Цзіньпіна. Втім їй вдалось "зламати" сталу політичну структуру Китаю і проголосити Сі імператором з антиамериканською ідеєю.

Піонтковський про реакцію США на зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна: дивіться відео

Що вплинуло на США

Реакція Сполучених Штатів була просто миттєвою. Весь американський політикум, можливо, за виключенням Дональда Трампа, згуртувався на жорсткій антикитайській та антипутінській основі. Цьому посприяли два фактори.

Перший фактор

Раніше деякі політики-демократи вважали, що війна в Україні є жахливою, але українці блискуче захищаються і переможуть зрештою. Але внаслідок принизливої поразки Росії не лише Путін втратить владу, а й уся російська верхівка. Крім того, в країні почнеться громадянська війна, "велика смута".

Так, українці повернуть собі територіальну цілісність, проте по інший бік кордону "11 часових поясів", небезпечні виробництва, ядерна зброя. Тому краще варто врегулювати ситуацію мирним шляхом, можливо, через матеріальні поступки для України.

Втім такий аргумент зараз повністю розбитий, бо ці політики погрожували якимось "страшним сценарієм" в Росії, який може призвести невідомо до чого. Зараз же стало зрозуміло, що Путін може віддати всі свої ресурси в розпорядження Китаю, що значно його підсилить. Такого варіанту допускати не хочуть.

Другий фактор

У республіканців було приблизно 30% "трампістів", які заявляли, що Джозеф Байден дає підтримку Україні, тим самим провокуючи світ до Третьої світової та ядерної війни. Дональд Трамп, своєю чергою, переконував, що зможе домовитись з Путіним "за 24 години", віддавши йому якісь українські області.

Небезпечним також був губернатор Флориди Рон Десантіс, який нещодавно заявив, що російсько-українська війна – це територіальні суперечки десь далеко в Європі, які ніякої загрози для Америки не мають. А головний ворог США – це Китай, на якому необхідно зосередитись. Але вочевидь, він зрозумів, що Пекін створив імперію, і головна боротьба з Китаєм зараз йде на території України.

Американська система часто приводить до влади людей, не підготовлених в плані світової політики. Коли серйозний кандидат (Десантіс – 24 Канал), маючи реальні шанси бути вибраним, виступає з такою дикою заявою, це показує рівень американського провінційного мислення,

– наголосив Піонтковський.

Зараз же Рон Десантіс почав виправдовуватися, називаючи Путіна кривавим злочинцем, який сидить на бензоколонці й розмахує ядерною бомбою.

Заяви Ентоні Блінкена

22 березня держсекретар США Ентоні Блінкен виступав у Сенаті з приводу зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна. За словами Піонтковського, офіційний Вашингтон змінив тональність "колективного Байдена". Зокрема останнім часом американські посадовці все частіше наголошують, що Україна сама вирішуватиме, коли буде готова піти на припинення вогню, як визначить свою перемогу і на яких умовах буде підписувати мирну угоду.

"Це не зовсім щира заява, бо деколи вони (США) намагались і радити щось, і підказувати. Справді, Штати ніколи не нав'язували припинення вогню, але часто казали, що вони не проти якогось миру, але українці цього не хочуть", – підкреслив політолог.

Водночас Блінкен зараз постійно твердить, що ні про яке припинення вогню не може мовитись. Це лише гратиме на руку країні-агресорці й дозволить їй посилити власні атаки.

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