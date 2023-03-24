США мгновенно объединились против Путина и Китая: на это было 2 причины

Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стала встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина. Не обошли красноречивой реакцией и Соединенные Штаты Америки.

Об этом 24 Канала рассказал российский политолог и публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, США отреагировали на встречу президентов России и Китая достаточно положительно для Украины.

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Реакция на визит Си Цзиньпина

Реакция Соединенных Штатов Америки на визит Си Цзиньпина в Москву оказалась драматичной, неожиданной и очень позитивной для Украины, убежден Андрей Пионтковский. В США трактуют встречу двух лидеров как полное покорение России Китаю на волне его успеха на Ближнем Востоке.

Они хотят сформировать империю зла во главе с Китаем и его главными пристенными – Россией, Ираном и Корейской Народной Демократической Республикой на жесткой антизападной основе,

– отметил политолог.

И в китайских, и в российских медиа, анализируя встречу Владимира Путина и Си, вообще не обращали внимания на "мирный план" Китая. Главными триумфальными мотивами всех провластных блоггеров был их "удар по Западу", антизападная политика в ответ на "век унижения".

Ранее такая антиамериканская пропаганда была присуща не всей китайской элите, а лишь фракции Си Цзиньпина. Впрочем, ей удалось "взломать" постоянную политическую структуру Китая и провозгласить Си императором с антиамериканской идеей.

Пионтковский о реакции США на встречу Путина и Си Цзиньпина: смотрите видео

Что повлияло на США

Реакция Соединенных Штатов была просто мгновенной. Весь американский политикум, возможно, за исключением Дональда Трампа, сплотился на жесткой антикитайской и антипутинской основе. Этому способствовали два фактора.

Первый фактор

Ранее некоторые политики-демократы считали, что война в Украине ужасная, но украинцы блестяще защищаются и победят в конце концов. Но в результате унизительного поражения России не только Путин потеряет власть, но и вся российская верхушка. Кроме того, в стране начнется гражданская война, "большая смута".

Да, украинцы вернут себе территориальную целостность, однако по другую сторону границы "11 часовых поясов", опасные производства, ядерное оружие. Поэтому лучше стоит урегулировать ситуацию мирным путем, возможно из-за материальных уступок для Украины.

Впрочем, такой аргумент сейчас полностью разбит, потому что эти политики угрожали каким-то "страшным сценарием" в России, который может привести неизвестно к чему. Сейчас же стало ясно, что Путин может отдать все свои ресурсы в распоряжение Китая, что значительно усилит его. Такого варианта допускать не желают.

Второй фактор

У республиканцев было примерно 30% "трампистов", которые заявляли, что Джозеф Байден оказывает поддержку Украине, тем самым провоцируя мир к Третьей мировой и ядерной войне. Дональд Трамп, в свою очередь, убеждал, что сможет договориться с Путиным "за 24 часа", отдав ему какие-нибудь украинские области.

Опасным также был губернатор Флориды Рон Десантис, недавно заявивший, что российско-украинская война – это территориальные споры где-то далеко в Европе, которые никакой угрозы для Америки не представляют. Главный враг США – это Китай, на котором необходимо сосредоточиться. Но, очевидно, он понял, что Пекин создал империю, и главная борьба с Китаем сейчас идет на территории Украины.

Американская система часто приводит к власти людей, не подготовленных в плане мировой политики. Когда серьезный кандидат (Десантис – 24 Канал), имея реальные шансы быть избранным, выступает с таким диким заявлением, это показывает уровень американского провинциального мышления,

– подчеркнул Пионтковский.

Сейчас же Рон Десантис начал оправдываться, называя Путина кровавым преступником, сидящим на бензоколонке и размахивающим ядерной бомбой.

Заявления Энтони Блинкена

22 марта госсекретарь США Энтони Блинкен выступал в Сенате по поводу встречи Си Цзиньпина и Путина. По словам Пионтковского, официальный Вашингтон изменил тональность "коллективного Байдена". В частности, в последнее время американские чиновники все чаще подчеркивают, что Украина сама будет решать, когда будет готова пойти на прекращение огня, как определит свою победу и на каких условиях будет подписывать мирное соглашение.

"Это не совсем искреннее заявление, потому что порой они (США) пытались и советовать что-то, и подсказывать. Действительно, Штаты никогда не навязывали прекращение огня, но часто говорили, что они не против какого-то мира, но украинцы этого не хотят", – подчеркнул политолог.

В то же время, Блинкен сейчас постоянно утверждает, что ни о каком прекращении огня не может говориться. Это будет только играть на руку стране-агрессорке и позволит ей усилить собственные атаки.

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