Зеленський та перша леді прибули у Вільнюс: які заходи заплановані у межах візиту
- Президент Зеленський разом із першою леді прибули до Вільнюса на урочистості з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання.
- Запланована тристороння зустріч Зеленського з президентами Польщі та Литви, після якої відбудеться спільна пресконференція.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до столиці Литви. Там проходитимуть урочисті заходи з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.
Глава держави планує зустрітися з очільниками Литви та Польщі. Про це повідомили в Офісі Президента.
Які заходи заплановані?
Президент України та перша леді відвідають урочистості з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.
Зверніть увагу! Січневе повстання – шляхетське повстання на землях колишньої Речі Посполитої проти Російської імперії. Разом із поляками у повстанні взяли участь литовці, білоруси й українці. Найбільше повстання, що знайшло підтримку міжнародної громадської думки.
У межах візиту запланована тристороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Каролем Навроцьким та президентом Литви Гітанасом Науседою. Після переговорів, глави держав проведуть спільну пресконференцію.
Зеленський прибув у Литву: дивіться відео
Що відомо про інші закордонні візити Володимира Зеленського?
Володимир Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі 22 січня. Там президент України провів перемовини з Дональдом Трампом. Він також розповів як просуваються мирні переговори для закінчення війни в Україні.
Наприкінці 2025 року Президент України Зеленський відвідав США задля зустрічі з президентом Трампом у Флориді. Вони обговорили гарантії безпеки та економічну допомогу для відновлення України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві 19 грудня 2025 року. Зустріч ініціювала польська сторона та допомогла розширити співпрацю у різних напрямках.