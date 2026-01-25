Глава держави планує зустрітися з очільниками Литви та Польщі. Про це повідомили в Офісі Президента.

Дивіться також Тривали три години: в Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, Росією та США

Які заходи заплановані?

Президент України та перша леді відвідають урочистості з нагоди 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.

Зверніть увагу! Січневе повстання – шляхетське повстання на землях колишньої Речі Посполитої проти Російської імперії. Разом із поляками у повстанні взяли участь литовці, білоруси й українці. Найбільше повстання, що знайшло підтримку міжнародної громадської думки.

У межах візиту запланована тристороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Каролем Навроцьким та президентом Литви Гітанасом Науседою. Після переговорів, глави держав проведуть спільну пресконференцію.

Зеленський прибув у Литву: дивіться відео

Що відомо про інші закордонні візити Володимира Зеленського?