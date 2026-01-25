Глава государства планирует встретиться с руководителями Литвы и Польши. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Какие мероприятия запланированы?

Президент Украины и первая леди посетят торжества по случаю 163-й годовщины Январского восстания в Вильнюсе.

Обратите внимание! Январское восстание – шляхетское восстание на землях бывшей Речи Посполитой против Российской империи. Вместе с поляками в восстании приняли участие литовцы, белорусы и украинцы. Крупнейшее восстание, нашедшее поддержку международного общественного мнения.

В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Литвы Гитанасом Науседой. После переговоров, главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Зеленский прибыл в Литву: смотрите видео

