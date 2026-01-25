Глава государства планирует встретиться с руководителями Литвы и Польши. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Какие мероприятия запланированы?
Президент Украины и первая леди посетят торжества по случаю 163-й годовщины Январского восстания в Вильнюсе.
Обратите внимание! Январское восстание – шляхетское восстание на землях бывшей Речи Посполитой против Российской империи. Вместе с поляками в восстании приняли участие литовцы, белорусы и украинцы. Крупнейшее восстание, нашедшее поддержку международного общественного мнения.
В рамках визита запланирована трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Литвы Гитанасом Науседой. После переговоров, главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Что известно о других зарубежных визитах Владимира Зеленского?
Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Там президент Украины провел переговоры с Дональдом Трампом. Он также рассказал как продвигаются мирные переговоры для окончания войны в Украине.
В конце 2025 года Президент Украины Зеленский посетил США в конце 2025 года посетил США для встречи с президентом Трампом во Флориде. Они обсудили гарантии безопасности и экономическую помощь для восстановления Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве 19 декабря 2025 года. Встреча инициировала польская сторона и помогла расширить сотрудничество в разных направлениях.