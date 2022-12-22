Новий етап війни і ляпас Путіну: у чому символізм візиту Зеленського до Байдена

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Вашингтоні, і це має велике значення для нашої країни та для її боротьби з російською агресією, адже це демонструє чіткий курс США на підтримку України.

Насамперед слід зауважити, що до візиту Зеленського до Вашингтона було ухвалене рішення про передачу Україні системи Patriot, і цю новину приурочили саме до зустрічі українського та американського президентів. Це – надзвичайної важливості подія. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Потужна військова допомога

За його словами, це не просто посилення нашої ППО, а надання їй нової якості, адже система Patriot повністю інтегрована в натівську систему ППО та їхні супутники. І це важливо, тому що нам передаватиметься вся розвідувальна інформація для ППО в рамках цієї системи. Фактично нас у якомусь символічному сенсі прийняли в НАТО, бо ми тепер є частиною системи ППО НАТО.

Крім того, в рамках нового пакета допомоги нам передадуть JDAM – дуже важливе обладнання, яке збільшує точність дії ракет і бомб для літаків у багато разів, перетворюючи "тупі бомби" в розумні. Це має суттєво підвищити ефективність дій ЗСУ на фронті, адже дає приблизно такий самий результат як і снаряди західного зразка, які мають ЗСУ. Попри те, що росіяни закидають наші позиції більшою кількістю снарядів, ЗСУ працюють краще, бо оперують більш якісним, сучасним та високоточним боєкомплектом.

Чому візит Зеленського такий важливий

Однак символізм цієї зустрічі полягає не лише у військовому результаті. Шейтельман наголосив, що Зеленського запросили до Вашингтона саме на Різдво – тоді, коли запрошують лише найдорожчих та найбажаніших гостей.

По-друге, як сказав і координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, український лідер приїхав на зустріч із Джо Байденом саме зараз, тому що починається новий етап війни. А це, як вважає політтехнолог, означає, що вони в якомусь сенсі підписалися на цей новий етап.

"Сполучені Штати заявили, що вони визнають, що буде новий етап і що вони також беруть участь. Це було не так очевидно, вони могли б сказати: "Давайте стриманіше, без нових етапів". Але ні, новий етап і зрозуміло, в чому він полягатиме – продовженні звільнення територій", – наголосив Шейтельман.

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Зеленський знову виграє у Путіна

Не менш важливим є те, як Зеленський, що приїхав до США, виглядає на тлі кабінетного та бункерного російського диктатора Владіміра Путіна. Український президент знову має перевагу. Адже одного дня він перебуває на передовій у Бахмуті, нагороджує там військових у той час, коли Путін нагороджує колаборантів у Кремлі, а вже наступного дня – він летить до Вашингтона.

Там його приймають з почестями та гостинністю. А у Росії, для порівняння, Мєдвєдєв їде до Китаю або ж Путін їде до Білорусі – туди, куди їх ще пускають, і де вони мають "друзів".

Вотум довіри від американців

Шейтельман вважає, що на додачу до всього іншого Байден організував цю зустріч та особистий приїзд Зеленського, аби заручитися вотумом довіри американського народу для подальшої підтримки України. Так, йому потрібна гарна картинка – приїхав президент України, всі із ним, усі йому раді, а він – щойно прибув з Бахмута, просто з лінії фронту.

Тож Байден зараз дуже вигідно виглядає на внутрішній арені, адже сьогодні Зеленський – це супербренд, людина, поряд з якою всі хочуть постояти, а будь-який журнал ставить його на обкладинку.

Бо Зеленський – головний бренд світу, головна людина у світі сьогодні. Постояти поруч із головною людиною у світі – це підвищити своє реноме та свій рейтинг,

– наголосив політтехнолог.

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