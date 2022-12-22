Новый этап войны и пощечина Путину: в чем символизм визита Зеленского к Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Вашингтоне, и это имеет большое значение для нашей страны и ее борьбы с российской агрессией, ведь демонстрирует четкий курс США на поддержку Украины.

Прежде всего, следует отметить, что еще до визита Зеленского в Вашингтон было принято решение о передаче Украине системы Patriot, и эту новость приурочили к встрече украинского и американского президентов. Это – чрезвычайное значение событие. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Мощная военная помощь

По его словам, это не просто усиление нашей ПВО, а придание ей нового качества, ведь система Patriot полностью интегрирована в натовскую систему ПВО и их спутники. И это важно, потому что нам будет передаваться вся разведывательная информация для ПВО в рамках этой системы. Фактически нас в каком-то символическом смысле приняли в НАТО, потому что мы теперь являемся частью системы ПВО НАТО.

Кроме того, в рамках нового пакета помощи нам передадут JDAM – очень важное оборудование, увеличивающее точность действия ракет и бомб для самолетов во много раз, превращая "тупые бомбы" в умные. Это должно существенно повысить эффективность действий ВСУ на фронте, ведь дает примерно такой же результат, как и снаряды западного образца, которые имеют ВСУ. Несмотря на то, что россияне засыпают наши позиции большим количеством снарядов, ВСУ работают лучше, потому что оперируют более качественным, современным и высокоточным боекомплектом.

Почему визит Зеленского так важен

Однако символизм этой встречи состоит не только в военном результате. Шейтельман подчеркнул, что Зеленского пригласили в Вашингтон именно на Рождество – когда приглашают только самых дорогих и желанных гостей.

Во-вторых, как сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, украинский лидер приехал на встречу с Джо Байденом именно сейчас, потому что начинается новый этап войны. А это, по мнению политтехнолога, означает, что они в каком-то смысле подписались на этот новый этап.

"Соединенные Штаты заявили, что они признают, что будет новый этап и что они также принимают участие. Это было не так очевидно, они могли бы сказать: "Давайте более сдержанно, без новых этапов". Но нет, новый этап и понятно, в чем он будет состоять – продолжении освобождения территорий", – подчеркнул Шейтельман.

Шейтельман объяснил, почему визит Зеленского в США так важен: смотрите видео

Зеленский снова выигрывает у Путина

Не менее важно то, как приехавший в США Зеленский выглядит на фоне кабинетного и бункерного российского диктатора Владимира Путина. Украинский президент снова имеет преимущество. Ведь в один день он находится на передовой в Бахмуте, награждает там военных в то время, когда Путин награждает коллаборантов в Кремле, а на следующий день – он летит в Вашингтон.

Там его принимают с почестями и гостеприимством. А в России, для сравнения, Медведев едет в Китай или Путин едет в Беларусь – туда, куда их еще пускают, и где они имеют "друзей".

Вотум доверия от американцев

Шейтельман считает, что вдобавок ко всему остальному Байден организовал эту встречу и личный приезд Зеленского, чтобы заручиться вотумом доверия американского народа для дальнейшей поддержки Украины. Так, ему нужна хорошая картинка – приехал президент Украины, все с ним, все ему рады, а он – только что прибыл из Бахмута, прямо с линии фронта.

Так что Байден сейчас очень выгодно смотрится на внутренней арене, ведь сегодня Зеленский – это супер-бренд, человек, рядом с которым все хотят постоять, а любой журнал ставит его на обложку.

Потому что Зеленский – главный бренд мира, главный человек в мире сегодня. Постоять рядом с главным человеком в мире – это повысить свое реноме и свой рейтинг,

– подчеркнул политтехнолог.

Выступление Зеленского в Конгрессе США: коротко