Влада Литви не планує поступатися, – Лауринавичюс про ситуацію з Калінінградом
У 7-му пакеті санкції проти Росії країни ЄС переглянуть умови щодо транзиту російських товарів через Литву. Проте влада країни поступатися не збирається.
Про це 24 каналу розповів литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс. Він пояснив, що коли розробляються санкції, то всі країни ЄС мають це узгодити.
До теми Вийду з пропозицією судового позову на Єврокомісію, – євродепутат від Литви про Калінінград
За його словами, в будь-якому випадку, якщо це вже новий санкційний пакет, то його мають узгодити, зокрема, з Литвою.
Поки що влада Литви не має наміру відступати. Ми це бачимо не лише як якісь поступки агресору під час війни, а й як те, що це серйозна проблема для безпеки нашої країни,
– пояснив Лауринавичюс.
Він каже, що якби був прецедент про якісь особливі умови транзиту товарів до Калінінграду, це була б проблема суверенітету Литви.
"І так би просувалася ідея якогось коридору з Росії до Калінінграду через Литву, якби ви ми не могли контролювати. Це стало б великою проблемою нашій небезпеці", – додав експерт.
Лауринавичюс запевнив, що Литва відступати поки не готова.
На його думку, ситуація з роз'ясненням, яке зараз готує Єврокомісія складніша, бо це не може блокуватися однією країною.
Тому це питання не вирішене, там йде бороться всередині Єврокомісії та самого ЄС. Всім зрозуміло, що ці поступки просуває Німеччина, і поки результат незрозумілий,
– відповів експерт.
Лауринавичюс відповів на погрози РФ "знищити" Литву: відео
Ситуація щодо Литви і Калінінграду: що відомо
- У Литві заявили, що їхня залізниця припиняє транзит російських товарів до Калінінграда, які потрапили під санкції ЄС. Мовиться про майже 50% усіх вантажів, які доставляють із Росії.
- У Кремлі одразу ж відреагували на введення в дію таких санкцій. Рупор Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав такі дії "незаконними", а голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов почав погрожувати Євросоюзу "розв'язаними руками".
- Прокоментувати ситуацію вирішив і путінський посіпака – самопроголошений президент Білорусі. Лукашенко сказав, що такі дії можна вважати оголошенням війни.
- Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс відповів на погрози Росії. Він заявив, що блокада товарів у Калінінград – це не рішення Литви, а всього лиш наслідок санкцій Євросоюзу, про які було відомо ще з березня 2022 року.
- Водночас до 7 пакета санкцій Європи проти Росії має увійти коригування транзиту до Калінінграда через Литву. Ймовірно, будуть обмеження певних товарів, які агресор возить своєму анклаву.
- Раніше литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс сказав, що Росія хоче залякати не так Литву, як Євросоюз. Він зазначив, що окупанти хочуть скасувати обмеження для Калінінградської області, проте це може підірвати всю санкційну політику й навіть загрожувати Литві.