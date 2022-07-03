Влада Литви не планує поступатися, – Лауринавичюс про ситуацію з Калінінградом

У 7-му пакеті санкції проти Росії країни ЄС переглянуть умови щодо транзиту російських товарів через Литву. Проте влада країни поступатися не збирається.

Про це 24 каналу розповів литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс. Він пояснив, що коли розробляються санкції, то всі країни ЄС мають це узгодити.

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За його словами, в будь-якому випадку, якщо це вже новий санкційний пакет, то його мають узгодити, зокрема, з Литвою.

Поки що влада Литви не має наміру відступати. Ми це бачимо не лише як якісь поступки агресору під час війни, а й як те, що це серйозна проблема для безпеки нашої країни,

– пояснив Лауринавичюс.

Він каже, що якби був прецедент про якісь особливі умови транзиту товарів до Калінінграду, це була б проблема суверенітету Литви.

"І так би просувалася ідея якогось коридору з Росії до Калінінграду через Литву, якби ви ми не могли контролювати. Це стало б великою проблемою нашій небезпеці", – додав експерт.

Лауринавичюс запевнив, що Литва відступати поки не готова.

На його думку, ситуація з роз'ясненням, яке зараз готує Єврокомісія складніша, бо це не може блокуватися однією країною.

Тому це питання не вирішене, там йде бороться всередині Єврокомісії та самого ЄС. Всім зрозуміло, що ці поступки просуває Німеччина, і поки результат незрозумілий,

– відповів експерт.

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