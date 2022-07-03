Власти Литвы не планируют уступать, – Лауринавичюс о ситуации с Калининградом

В 7-м пакете санкции против России страны ЕС пересмотрят условия транзита российских товаров через Литву. Однако власти страны уступать не собираются.

Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он пояснил, что когда разрабатываются санкции, все страны ЕС должны это согласовать.

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По его словам, в любом случае, если это уже новый санкционный пакет, его должны согласовать, в частности, с Литвой.

Пока власти Литвы не намерены отступать. Мы это видим не только как какие-то уступки агрессору во время войны, но и как то, что это серьезная проблема для безопасности нашей страны.

– объяснил Лауринавичюс.

Он говорит, что если бы был прецедент о каких-то особых условиях транзита товаров в Калининград, это была бы проблема суверенитета Литвы.

"И так бы продвигалась идея какого-то коридора из России в Калининград через Литву, если бы мы не могли контролировать. Это стало бы большой проблемой нашей безопасности", – добавил эксперт.

Лауриновичюс заверил, что Литва отступать пока не готова.

По его мнению, ситуация с разъяснением, которое сейчас готовит Еврокомиссия, сложнее, потому что это не может блокироваться одной страной.

Поэтому этот вопрос не решен, там идет борьба внутри Еврокомиссии и самого ЕС. Всем понятно, что эти уступки продвигает Германия, и пока результат неясен,

– ответил эксперт.

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