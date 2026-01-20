"Велика втрата для книжкової спільноти": помер засновник "Нашого Формату" Владислав Кириченко
- Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко у віці 57 років через онкологію.
- У 2006 році він викупив аудіовидавництво "Книга вголос", що стало початком історії "Нашого Формату".
Помер засновник видавництва "Наш Формат" та ГО "Реформація" Владислав Кириченко. Йому було 57 років.
Про це повідомили у видавництві "Наш Формат" у вівторок, 20 січня.
Що відомо про Владислава Кириченка?
Життя Владислава Кириченка обірвалося вранці 20 січня.
Він хворів на онкологію.
Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і для країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України,
– написали у видавництві.
Про дату та місце прощання буде повідомлено згодом.
Довідково. У 2006 році Владислав Кириченко викупив аудіовидавництво "Книга вголос". Саме так почалася історія "Нашого Формату". Відтоді видавництво стало одним із найпопулярніших в Україні. Наприклад, у 2022 воно випустило понад 500 назв книг загальним накладом понад 2,2 мільйона примірників.
"Кириченко Владислав був одним із перших людей, з ким мені пощастило познайомитися на самому початку мого шляху в книжковій галузі. У чомусь – наставник, у чомусь – уважний і напрочуд частий співрозмовник. Це велика втрата для всієї книжкової спільноти. Якою б не була суперечливою його особистість, він залишався вірним своїм принципам і відданим справі, яку будував роками", – пригадав засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов.
Він зауважив, що попри хворобу Кириченко продовжував працювати та будувати плани на розвиток свого видавництва.
Інші втрати України
11 січня померла видатна українська камерна співачка та солістка Національної філармонії України Тамара Калустян. Їй було 100 років. Вона виконувала твори Баха, Малера, Лятошинського та Сильвестрова на провідних сценах світу.
7 січня помер журналіст Денис Безлюдько. Він раптово помер, не повернувшись з ранкової пробіжки. Безлюдько працював в економічних медіа з 2000 року, раніше був головним редактором "РБК-Україна", очолював "Українські новини".
А 4 січня помер Ігор Кобрин – львівський телеведучий і конферансьє. Йому було 60 років.