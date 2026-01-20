"Велика втрата для книжкової спільноти": помер засновник "Нашого Формату" Владислав Кириченко

Помер засновник видавництва "Наш Формат" та ГО "Реформація" Владислав Кириченко. Йому було 57 років.

Про це повідомили у видавництві "Наш Формат" у вівторок, 20 січня.

Що відомо про Владислава Кириченка?

Життя Владислава Кириченка обірвалося вранці 20 січня.

Він хворів на онкологію.

Це невимовна втрата для всієї команди видавництва, родини, друзів, близьких і для країни в цілому. Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України,

– написали у видавництві.

Про дату та місце прощання буде повідомлено згодом.

Довідково. У 2006 році Владислав Кириченко викупив аудіовидавництво "Книга вголос". Саме так почалася історія "Нашого Формату". Відтоді видавництво стало одним із найпопулярніших в Україні. Наприклад, у 2022 воно випустило понад 500 назв книг загальним накладом понад 2,2 мільйона примірників.

"Кириченко Владислав був одним із перших людей, з ким мені пощастило познайомитися на самому початку мого шляху в книжковій галузі. У чомусь – наставник, у чомусь – уважний і напрочуд частий співрозмовник. Це велика втрата для всієї книжкової спільноти. Якою б не була суперечливою його особистість, він залишався вірним своїм принципам і відданим справі, яку будував роками", – пригадав засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов.

Він зауважив, що попри хворобу Кириченко продовжував працювати та будувати плани на розвиток свого видавництва.

