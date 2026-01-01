Волинь була під масованим ударом у новорічну ніч: є влучання у Луцьку та Ковельському районі

Росіяни атакували низку регіонів України в новорічну ніч, серед них і Волинь. В області є влучання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.

Що відомо про атаку по Волині в новорічну ніч?

У Волинській ОВА розповіли про наслідки ворожого удару. Росіяни били "Шахедами" всю ніч. Кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.

Частину "Шахедів" збили – вдячність силам ППО. Водночас є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах. У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

Волиньобленерго повідомляє, що відключений 103341 абонент.

На щастя, поки що інформація про поранених та загиблих не надходила.