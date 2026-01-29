Обмеження послабили: ексглаву Укренерго Кудрицького звільнили від електронного браслета

У суді переглянули запобіжний захід для колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького. Суд залишив для нього деякі обмеження та визначив розмір застави.

Про це пише Суспільне. Кудрицького підозрюють у шахрайстві, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дивіться також Ексглава Укренерго – серед свідків: чи міг Кудрицький знати про масштабну корупційну схему

Що вирішив суд щодо запобіжного заходу Володимиру Кудрицькому?

У Печерському районному суді Києва пройшло чергове засідання щодо продовження запобіжного заходу колишньому керівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Суддя вирішив внести деякі зміни та пом'якшити запобіжний захід.

Так від 28 січня Кудрицький не зобов'язаний носити електронний браслет, однак це не звільняє його від кількох інших процесуальних зобов'язань. Експосадовець залишається під обмеженнями ще на два місяці, але за нього можна внести заставу в розмірі 7 мільйонів гривень.

Зазначимо! 23 грудня захист Кудрицького просив суддю змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання. Однак тоді рішення про тримання під вартою залишили чинним. Розмір застави теж змінили з того часу. Ще раніше суд вимагав встановити її суму на рівні майже 14 мільйонів гривень.

Що відомо про справу щодо шахрайства Кудрицького?