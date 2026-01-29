Ограничения ослабили: экс-главу Укрэнерго Кудрицкого освободили от электронного браслета
- Суд снял электронный браслет с Владимира Кудрицкого, но оставил другие ограничения и залог.
- Кудрицкого подозревают в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц, и ранее суд требовал залог почти в 14 миллионов гривен.
В суде пересмотрели меру пресечения для бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Суд оставил для него некоторые ограничения и определил размер залога.
Об этом пишет Суспільне. Кудрицкого подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Смотрите также Экс-глава Укрэнерго – среди свидетелей: мог ли Кудрицкий знать о масштабной коррупционной схеме
Что решил суд относительно меры пресечения Владимиру Кудрицкому?
В Печерском районном суде Киева прошло очередное заседание по продлению меры пресечения бывшему руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Судья решил внести некоторые изменения и смягчить меру пресечения.
Так с 28 января Кудрицкий не обязан носить электронный браслет, однако это не освобождает его от нескольких других процессуальных обязательств. Экс-чиновник остается под ограничениями еще на два месяца, но за него можно внести залог в размере 7 миллионов гривен.
Отметим! 23 декабря защита Кудрицкого просила судью изменить меру пресечения на личное обязательство. Однако тогда решение о содержании под стражей оставили в силе. Размер залога тоже изменили с тех пор. Еще раньше суд требовал установить его сумму на уровне почти 14 миллионов гривен.
Что известно о деле о мошенничестве Кудрицкого?
28 октября Государственное бюро расследований задержало бывшего главу Укрэнерго Владимира Кудрицкого на Львовщине по подозрению в мошенничестве и отмывании средств во время тендеров на реконструкцию объектов энергетической системы. Вероятно, что он мошенническим способом завладел крупной суммой государственных денег. Считается, что с помощью схем он нанес Укрэнерго убытков на десятки миллионов гривен.
На следующий день прошло первое заседание по мере пресечения для Кудрицкого. Тогда он остался под стражей с альтернативой залога. На суде правоохранители утверждали, что бывший руководитель может препятствовать следствию или пытаться избежать ответственности.
30 октября стало известно, что за Владимира Кудрицкого внесли залог в 13,7 миллионов гривен и он вышел из следственного изолятора.