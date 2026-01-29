Ограничения ослабили: экс-главу Укрэнерго Кудрицкого освободили от электронного браслета

В суде пересмотрели меру пресечения для бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Суд оставил для него некоторые ограничения и определил размер залога.

Об этом пишет Суспільне. Кудрицкого подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Что решил суд относительно меры пресечения Владимиру Кудрицкому?

В Печерском районном суде Киева прошло очередное заседание по продлению меры пресечения бывшему руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Судья решил внести некоторые изменения и смягчить меру пресечения.

Так с 28 января Кудрицкий не обязан носить электронный браслет, однако это не освобождает его от нескольких других процессуальных обязательств. Экс-чиновник остается под ограничениями еще на два месяца, но за него можно внести залог в размере 7 миллионов гривен.

Отметим! 23 декабря защита Кудрицкого просила судью изменить меру пресечения на личное обязательство. Однако тогда решение о содержании под стражей оставили в силе. Размер залога тоже изменили с тех пор. Еще раньше суд требовал установить его сумму на уровне почти 14 миллионов гривен.

Что известно о деле о мошенничестве Кудрицкого?