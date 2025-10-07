Російський диктатор Володимир Путін 7 жовтня має день народження. На тимчасово окупованих територіях України вирішили "привітати" главу Кремля, публічно спаливши його портрети та розмістивши антивоєнні послання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух спротиву "Жовта Стрічка".

Як на окупованих територіях "привітали" Путіна з днем народження?

Активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" передали Володимиру Путіну у його день народження коротке, але промовисте послання: на тимчасово окупованих територіях його ненавидять.

Українці у Криму та на інших ТОТ зробили послання Путіну / Відео "Жовтої Стрічки"

Учасники руху, які нині перебувають у Криму, Донецьку, Луганську, Бердянську та Мелітополі, оприлюднили серію світлин зі спаленням портретів російського диктатора. За їхніми словами, це – символ спротиву і чітке нагадування, що український народ не можна залякати.

Як на окупованих територіях України "вітали" Путіна з днем народження / Фото "Жовтої Стрічки"

Ми будемо чинити спротив стільки, скільки потрібно – аж до повного звільнення всіх окупованих територій,

– заявили активісти.

Також кадри з "привітаннями" Путіну надійшли з Мелітополя, Євпаторії, Сімферополя, Генічеська, Токмака і Старобільська. Ці фото та відео демонструють світові справжнє ставлення людей під окупацією до російського диктатора.

На окупованих територіях спалюють портрети Путіна 7 жовтня / Відео "Жовтої Стрічки"

На окупованих територіях активно працює Рух спротиву