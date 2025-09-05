В ніч на 5 вересня російські окупанти знову тероризували Україну. Ворожі сили Росії запустили по території нашої країни майже 160 ударних дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Нічна атака по Дніпру: ворог поцілив по підприємству, спалахнули пожежі

Що відомо про атаку по Україні 5 вересня?

У ніч проти 5 вересня російські війська завдали удару 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі сили атакували із напрямків:

Курськ,

Брянськ,

Міллерово,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське – ТОТ Криму.

Армія Кремля також атакувала 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області Росії. Крім цього, ворог бив керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької області.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі та Сході країни,

– пишуть в Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Станом на 9:03 ще один ворожий БпЛА перебуває в повітрі.

Дивіться також Росія вдарила по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині