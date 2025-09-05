Ворог атакував майже 160 БпЛА та ракетами С-300: як відпрацювала ППО
В ніч на 5 вересня російські окупанти знову тероризували Україну. Ворожі сили Росії запустили по території нашої країни майже 160 ударних дронів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 5 вересня?
У ніч проти 5 вересня російські війська завдали удару 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі сили атакували із напрямків:
- Курськ,
- Брянськ,
- Міллерово,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське – ТОТ Криму.
Армія Кремля також атакувала 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області Росії. Крім цього, ворог бив керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької області.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі та Сході країни,
– пишуть в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях. Станом на 9:03 ще один ворожий БпЛА перебуває в повітрі.
