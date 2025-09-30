У ГУР показали імена 13 російських командирів, причетних до ракетного терору України
- Головне управління розвідки України опублікувало дані про 13 російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні, зокрема їх місця проживання та реєстрації.
- За даними ГУР, з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано понад 2 354 пуски ракет, що спричинили значні руйнування цивільних об'єктів та численні людські жертви.
Головне управління розвідки 29 вересня опублікувало оновлені дані про тринадцять російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні. Зокрема, є інформація щодо місця проживання та реєстрації воєнних злочинців.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Що відомо про воєнних злочинців?
Українські розвідники опублікували дані 13 воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Вони причетні до планування та організації ракетних ударів по Україні.
Розвідники підкреслили, що здобуті матеріали спрямовуються до національних і міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.
За даними ГУР, за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:
- 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
- 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
- 171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.
Удари росіян спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Унаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об'єктів.
Серед воєнних злочинців, зокрема:
- генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач російських ВПС, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії;
- генерал-майор Олег Пчєла – заступник командувача дальньої авіації;
- генерал-майор Сергій Кувалдін – командувач дальньої авіації;
- полковник Сергій Шевєль – начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації.
У ГУР нагадали: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Імена злочинців також розкрили журналісти: що відомо?
Нагадаємо, що The Times розкрила імена 13 російських командирів, причетних до вбивств у Бучі.
Найголовніша людина, яка доклала руку до злочинів, – генерал-полковник Олександр Чайко, командувач Східного військового округу. В лютому 2022 року він очолював російську армію та був найвищим за званням офіцером на території України.
Журналісти повідомили, що особи цих 13-тьох були встановлені незалежними юристами та слідчими з використанням розвідки з відкритих джерел.