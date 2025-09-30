Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Дивіться також Це ще один воєнний злочин, – в ООН засудили публікації російських спільнот про атаки по Україні
Що відомо про воєнних злочинців?
Українські розвідники опублікували дані 13 воєнних злочинців з-поміж командного складу російської дальньої авіації. Вони причетні до планування та організації ракетних ударів по Україні.
Розвідники підкреслили, що здобуті матеріали спрямовуються до національних і міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.
За даними ГУР, за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:
- 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
- 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
- 171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.
Удари росіян спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Унаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об'єктів.
Серед воєнних злочинців, зокрема:
- генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач російських ВПС, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії;
- генерал-майор Олег Пчєла – заступник командувача дальньої авіації;
- генерал-майор Сергій Кувалдін – командувач дальньої авіації;
- полковник Сергій Шевєль – начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації.
У ГУР нагадали: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Імена злочинців також розкрили журналісти: що відомо?
Нагадаємо, що The Times розкрила імена 13 російських командирів, причетних до вбивств у Бучі.
Найголовніша людина, яка доклала руку до злочинів, – генерал-полковник Олександр Чайко, командувач Східного військового округу. В лютому 2022 року він очолював російську армію та був найвищим за званням офіцером на території України.
Журналісти повідомили, що особи цих 13-тьох були встановлені незалежними юристами та слідчими з використанням розвідки з відкритих джерел.