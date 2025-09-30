Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Смотрите также Это еще одно военное преступление, – в ООН осудили публикации российских сообществ об атаках по Украине
Что известно о военных преступниках?
Украинские разведчики опубликовали данные 13 военных преступников среди командного состава российской дальней авиации. Они причастны к планированию и организации ракетных ударов по Украине.
Разведчики подчеркнули, что полученные материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности.
По данным ГУР, за период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года зафиксировано:
- 2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;
- 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;
- 171 запуск аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К/И.
Удары россиян направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и родильным домам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов.
Среди военных преступников, в частности:
- генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – командующий российскими ВВС, заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил России;
- генерал-майор Олег Пчела – заместитель командующего дальней авиацией;
- генерал-майор Сергей Кувалдин – командующий дальней авиацией;
- полковник Сергей Шевель – начальник штаба и первый заместитель командующего дальней авиации.
В ГУР напомнили: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Имена преступников также раскрыли журналисты: что известно?
Напомним, что The Times раскрыла имена 13 российских командиров, причастных к убийствам в Буче.
Самый главный человек, который приложил руку к преступлениям, – генерал-полковник Александр Чайко, командующий Восточного военного округа. В феврале 2022 года он возглавлял российскую армию и был самым высоким по званию офицером на территории Украины.
Журналисты сообщили, что лица этих 13-ти были установлены независимыми юристами и следователями с использованием разведки из открытых источников.