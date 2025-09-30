Главное управление разведки 29 сентября опубликовало обновленные данные о тринадцати российских командирах, причастных к ракетным ударам по Украине. В частности, есть информация о месте жительства и регистрации военных преступников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Что известно о военных преступниках?

Украинские разведчики опубликовали данные 13 военных преступников среди командного состава российской дальней авиации. Они причастны к планированию и организации ракетных ударов по Украине.

Разведчики подчеркнули, что полученные материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности.

По данным ГУР, за период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года зафиксировано:

2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;

321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;

171 запуск аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К/И.

Удары россиян направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и родильным домам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов.

Среди военных преступников, в частности:

генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – командующий российскими ВВС, заместитель главнокомандующего воздушно-космических сил России;

генерал-майор Олег Пчела – заместитель командующего дальней авиацией;

генерал-майор Сергей Кувалдин – командующий дальней авиацией;

полковник Сергей Шевель – начальник штаба и первый заместитель командующего дальней авиации.

В ГУР напомнили: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

