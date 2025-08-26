Українські розвідники перехопили свідчення системних воєнних злочинів російських окупантів. На записі загарбник дає наказ катувати військовослужбовця України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Що розвідники розповіли про жахливий наказ росіянина?

У ГУР розповіли, що українські розвідники перехопили чергові свідчення системних воєнних злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.

З перемовин російських загарбників чути, як командир одного з підрозділів окупаційної армії віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.

Давай, тому, хто їм найбільше не подобається, ніготь відірвуть,

– каже окупант.

Обережно, нецензурна лексика! Запис розмови окупантів: дивіться відео ГУР МО

Захисники України нагадали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

До яких воєнних злочинів вдаються окупанти?